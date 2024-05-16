Командувачі НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для прориву на Харківщині
У НАТО заявили, що російська армія має недостатньо сил, аби здійснити стратегічний прорив на півночі Харківщини. Водночас ворог здатний досягати локальних успіхів
Про це повідомили командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та очільник Військового комітету Альянсу Роб Бауер на пресконференції.
За словами Каволі російські окупанти "не мають кількості сил, необхідної для стратегічного прориву".
"Окрім того, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", - додав він.
Генерал також підкреслив, що він підтримує контакт з українськими колегами та впевнений, що ЗСУ втримають оборону на лінії фронту.
Водночас глава військового комітету НАТО Бауер зазначив: "Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом".
Також він наголосив, ситуація на полі бою після початку російського наступу на Харківщину "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів".
- 16 травня колишній речник Генерального штабу ЗСУ полковник ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що дії ворога на Харківщині можуть бути відвертальними маневрами, спрямованими на розтягнення українських стратегічних резервів, особливо в районах Краматорська та Покровська.
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