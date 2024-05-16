Експерт Селезньов назвав наступ РФ на Харківщині відволіканням стратегічних резервів від Краматорська та Покровська

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт нагадав, що за даними Генштабу, ворог просунувся в напрямку Харкова та Вовчанська до 6,5-8 км.

"Якщо українська армія й далі буде отримувати вчасно безперебійний повноцінний ресурс, зокрема артилерійський, у ворога навряд чи будуть якісь перспективи працювати вперед. Ба більше, щоб там не казали про фортифікації, мовляв, вони не дуже якісно зроблені, одначе на відстані 8-10 км від лінії держкордону перша лінія оборони захисних споруд на Харківщині створена. Отже, ворог буде мати чимало клопоту, якщо намагатиметься атакувати наші захисні споруди", - пояснив Селезньов.

За його словами, у Росії не так багато ресурсів для масштабних наступів на Харків, адже приблизно 32 тисячі російських окупантів перебувають у Бєлгородській області, й тільки одна п’ята з них бере участь у бойових діях на Харківщині.

"Це не ті ресурси на які ворог мав би розраховувати для того, щоб реалізувати якісь масштабні територіальні здобутки. Тут скоріш за все йдеться про певні відволікаючі маневри, які мають створити більш сприятливі умови для дії ворожого війська, яке сконцентроване на двох напрямах на сході нашої країни - відповідно Краматорський і Покровський. Я думаю, що саме з метою максимального відволікання наших стратегічних резервів на цю нову ділянку фронту ворог і готовий втрачати ресурси й людей, бронетехніку, озброєння, бо певною мірою синхронізовано діють росіяни активізуючи свої дії, як на півночі Харківської області, так і відповідно на півдні Запорізької області. Це все робиться з метою максимального розтягнення наших стратегічних резервів, які зараз були б набагато доречнішими, до прикладу, західніше від Авдіївки, чи в районі Часового Яру", - розповів полковник ЗСУ.

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ додав, що ключовий фактор, який визначає спроможність ефективно діяти на полі бою - це ресурси: "Мають сторони конфлікту на визначених ділянках у визначений час достатню кількість ресурсів - мають успіхи, якщо ні, то відповідно ні".