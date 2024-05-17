"Фіксуємо погрози іншим урядовцям": дані слідства щодо замаху на Фіцо заборонили розголошувати

Про це повідомляє Aktuality.

Зазначається, що генеральна прокуратура наклала "інформаційне ембарго" на розслідування нападу на Фіцо. Тому поліція не може повідомляти про справу щодо замаху на прем'єр-міністра.

Також в мережі нещодавно ширилася інформація про причетність до нападу українки, проте голова поліції Любомир Солак спростував цю інформацію: "Жодна така інформація не підтверджена, це обман".

Після вбивства в соціальних мережах почали поширюватися різноманітні ненависні коментарі та заклики до ескалації насильства. Так, у Словаччині фіксують погрози іншим членам уряду.

"Ми реєструємо погрози членам уряду та іншим політичним лідерам опозиції та коаліції", – сказав Солак.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією весрією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.