"Фіксуємо погрози іншим урядовцям": дані слідства щодо замаху на Фіцо заборонили розголошувати
Прокуратура Словаччини наказала не розголошувати деталей розслідування щодо замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо
Про це повідомляє Aktuality.
Зазначається, що генеральна прокуратура наклала "інформаційне ембарго" на розслідування нападу на Фіцо. Тому поліція не може повідомляти про справу щодо замаху на прем'єр-міністра.
Також в мережі нещодавно ширилася інформація про причетність до нападу українки, проте голова поліції Любомир Солак спростував цю інформацію: "Жодна така інформація не підтверджена, це обман".
Після вбивства в соціальних мережах почали поширюватися різноманітні ненависні коментарі та заклики до ескалації насильства. Так, у Словаччині фіксують погрози іншим членам уряду.
"Ми реєструємо погрози членам уряду та іншим політичним лідерам опозиції та коаліції", – сказав Солак.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією весрією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
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