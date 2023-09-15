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Українська бронетехніка: дії ДБР і ДАСУ мають ознаки диверсії проти ВПК України і можуть спричинити зупинку виробництва

15 вересня, 2023 п'ятниця
20:26
Суспільство

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив про можливу атаку ДБР на військово-промисловий комплекс України за допомогою висновку Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень

Про це Бельбас сказав під час пресконференції, передає пресслужба ТОВ "Українська бронетехніка".

"Маючи на руках юридично нікчемний висновок Держаудитслужби, "Українську бронетехніку" хочуть звинуватити у завданні збитків держави через отримання компанією прибутку. Як нам стало відомо, ДБР наразі фальсифікує справу проти нашої компанії, що стане прецедентом для атаки на весь ВПК", - сказав Бельбас.

Гендиректор Української бронетехніки додав, що з отриманих підприємством прибутків уже сплачено податки.

"З прибутків сплачено податки, а кошти проінвестовано у виробництво зброї перемоги над агресором. Дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, постачання критично важливих 120-мм мін та 120-мм боєприпасів, снарядів, до збільшення втрат на полі бою", - сказав Бельбас.

Очільник підприємства зазначив, що впродовж півтора року Українська бронетехніка передала Силам Оборони вже близько 30 тис. тонн боєприпасів та озброєння, постачає військову техніку та боєприпаси дешевше інших компаній і не має жодного "безнадійного" контракту, а також є постачальником кількох волонтерських фондів.

"Наша компанія виробляє колісні бронетранспортери "Варта" та "Новатор". Проте, на відміну від державних підприємств, не отримує фінансування на релокацію, будівництво та закупівлю обладнання. Все це фінансується нашими власними коштами з прибутків, які обмежені декількома відсотками. Ми виробляємо міномети калібрів 120 мм та 82 мм та 60 мм, мінометні постріли 60 мм. Ми виробляємо бронезахист для самохідних гаубиць "Богдана" та ракетних комплексів "Нептун". Одразу після отримання права на імпорт боєприпасів, ми організували постачання далекобійних пострілів для САУ "Богдана", якими було знищено позиції російських загарбників на острові Зміїний. На початку повномасштабної агресії ми швидко передали Силам Оборони всю військову техніку, яку раніше готували під експорт. За час війни підприємством створено міжнародну кооперацію вже з двома країнами НАТО з виробництва та постачання до України 120-мм мінометних пострілів. А в партнерстві з боєприпасним холдингом Східної Європи, відновили виробництво 122-мм пострілів до гаубиць Д-30 та 2С1 "Гвоздика", - розповів Бельбас.

Раніше повідомлялося, що ДАСУ почало розсилати листи до держструктур із вимогою повернути прибуток приватних підприємств, у яких закуповували товари в 2022 році.

Українські виробники товарів оборонного сектору звернулися до президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів.

Новини
Україна
зброя
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ДБР
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