"Заробляв на підлеглих, які не з'являлися на службу": ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади
Державне бюро розслідування повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади у зароблянні на підлеглих, які не з'являлися на службу
Про це повідомляє ДБР.
Правоохоронці встановили, що з січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.
"За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати", - йдеться у дописі.
Як повідомляється, слідству відомо щонайменше про 4 людей, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн, наголосили у ДБР.
За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків людей.
"Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю", - додали правоохоронці.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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