"Заробляв на підлеглих, які не з'являлися на службу": ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади

Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці встановили, що з січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

"За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати", - йдеться у дописі.

Як повідомляється, слідству відомо щонайменше про 4 людей, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн, наголосили у ДБР.

За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків людей.

"Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю", - додали правоохоронці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.