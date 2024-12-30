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Газову голку майже зламано: з 1 січня 2025 року мають припинитися поставки російського газу до Європи територією України

Андрій Борець
30 грудня, 2024 понедiлок
17:06
Суспільство Російський газ

З 1 січня 2025 року мають припинитися поставки російського газу до Європи територією України. Формальна підстава – завершення дії контракту на транзит, який Київ та Москва уклали у грудні 2019 – строком на п’ять років

Зміст

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові… Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії в кінці кінців стане залежною від Російської Федерації", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Після початку повномасштабного вторгнення транзит російського газу територією України продовжився. За інформацією ЗМІ, не "перекривати кран" українську владу неформально просили в ЄС. Європа потребувала часу, аби позбутися залежності від російського газу, частка якого напередодні великої війни сягала 40%. Ще перед 24-м лютого, восени 2021-го, Росія  цим скористалася й  розв’язала проти ЄС енергетичну війну, зменшивши поставки до мінімуму. Мета була очевидна – змусити Європу відмовитися від підтримки України. 

Але їй це не вдалося. ЄС на замерз і замінив російське паливо поставками  з Норвегії, США та Катару. Німеччина – колись найбільший імпортер російського газу – взагалі вирішила його не купувати. Але деякі країни – як-от Словаччина - не збираються "прощатися" з російським паливом. Адже їхні керівники мають давні, тісні і далеко непрозорі стосунки з Кремлем. Черговим доказом цього став неанонсований візит словацького прем’єра Роберта Фіцо до Москви та його  напівтаємні переговори з воєнним злочинцем Путіним.

"Словаччина втратить близько півмільярда євро за транзит, Україна — майже мільярд євро, а Росія, ймовірно, втратить лише 2,5 мільярда євро.  Ми знову покарали росіян, чи не так? Кого хвилює якась Словаччина, правда, пане Зеленський?  Але коли вам потрібно щось, щоб не замерзнути взимку, ви пронизливо кричите", - каже прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо навіть пригрозив припинити поставки електроенергії, якої Україна потребує через масовані російські атаки на енергосистему. Однак Україна імпортує електрику в рамках єдиного європейського енергоринку, і якщо словацький прем’єр захоче порушити загальні правила, реакція Брюсселя буде дуже жорсткою.

Радше погрози – це гра на словацький електорат, адже правляча коаліція в Словаччині хитається, а дострокові вибори – реальна перспектива.  А ще Фіцо таким чином  відповідь Зеленському, який публічно обурився через візит очільника словацького уряду до Москви. За словами президента, Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати через зупинку російського транзиту газу. А Єврокомісія була готова допомогти знайти альтернативи. Втім, Фіцо це виявилося нецікаво.

"Ми боремося заради життя, а Фіцо — заради грошей, і навряд чи це гроші для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним — це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню", - наголошує Зеленський.

В ЄС у Фіцо  є союзник – угорський прем’єр Віктор Орбан.

 

Він таке само вимагає продовження транзиту через Україну, попри те, що Угорщина взагалі-то отримує російський газ за іншим маршрутом – через Туреччину та "Південний потік".

"Ми зараз намагаємося зробити такий трюк, ... щоб газ до моменту потрапляння на територію України вже не був би російським, а вже був би у власності покупців. Таким чином, газ, який надходить в Україну, буде вже не російським, а угорським", - каже  прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Фокусників", охочих зробити "трюки" з транзитом вистачає. До останнього моменту ЗМІ повідомляли про переговори, які Україна та Росія начебто ведуть за посередництва Азербайджану. Мовляв, щоб врятувати транзит, російський газ юридично оформлять як азербайджанський. Інформацію про переговори публічно підтвердив і президент країни Ільхам Алієв.

"Якщо транзит зупиниться, а це припаде на грудень, кілька країн Європейського Союзу зіштовхнуться із серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни та Україну, бо якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - сказав Алієв.

Ймовірно, і в Україні вистачає прихильників продовження транзиту російського газу під будь-яким – чи то угорським, чи то азербайджанським – соусом. Адже транзит – це великі гроші. І протягом десятиліть далеко не всі  з них надходили в український бюджет. Офіційно Україна заробляла на транзиті близько мільярда доларів на рік. Після 1 січня цих грошей не буде. Також зростають ризики ракетно-дронових ударів агресора по газотранспортній інфраструктурі.  Сама ж українська труба, через яку десятиліттями сварилися українські політики, після зупинки транзиту – в нинішньому вигляді – буде непотрібна. Доведеться зупиняти низку компресорних станцій.

Але це дрібниці, як порівняти із втратами російської сторони. Майже 50 років СРСР,  а потім єльцинсько-путінська Росія витратили на те, щоб нав’язати Європі газову залежність. В 2022-у нею спробували скористатися, пішли ва-банк – і все програли… Поставки російського впали в рази. "Газпром" нині декларує величезні збитки. Європа змінила постачальників. І навряд чи Фіцо та Орбану вдасться це змінити. Адже їхній заокеанський політичний кумир – обраний президент Дональд Трамп – ще під час першого терміну прямо вимагав від Європи відмовитися від російського палива й купувати американський скраплений газ. В обмін на безпеку. А безпека нині  - на тлі найбільшої з часів Другої світової війни в Європі– коштує дорого.

Теги:
Статті
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Україна
Росія
Європа
Економіка
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