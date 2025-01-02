Сили ППО збили 47 із 72 ворожих дронів, 24 БПЛА локаціно втрачені
У ніч на 2 січня Росія атакувала Україну 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Оборонці українського неба знищили 47 ворожих дронів
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:00 1 січня противник атакував Україну 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях", - розповіли в Повітряних силах.
Зазначається, що через активну протидію Сил оборони 24 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БПЛА перебуває в повітрі.
- Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1370 окупантів. Також українські захисники знищили 13 бронемашин та 20 артсистем ворога.
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