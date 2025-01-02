Потрібна загальна навченість населення військовій справі поза армією, - військовослужбовець Тимочко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я взагалі вважаю, що потрібна загальна навченість населення поза армією. Тільки в такому випадку ми будемо мати можливість і призивати, і люди не будуть мати якогось страху перед армією чи якогось упередженого відношення. Загальна навченість - це те, що зараз із 2025 року у вишах всі, по суті, мають пройти базову і фахову підготовку. Те, що всі чоловіки від 18 до 25 мають пройти базову і фахову підготовку. Оце насправді буде значимо і важливо. Тобто людина буде знати, що вона проходить навчання, але ця недовіра чи цей страх перед тим, що її призвуть, - його не буде. Тобто вона повністю віддаватиме себе, по суті, підготовці, навчанню, чи здобуттю військового фаху", - сказав він.

Військовослужбовець наголосив, що ці процеси мають бути правильно налагоджені та сумлінно виконуватись, аби люди, які проходять підготовку, реально отримували знання.

"Це в ідеалі. Сподіваюся, що, особливо у вишах, не буде історії, як це було колись, що звання здобували, ішли на воєнку просто щоб здобути звання, щоб на строкову не призвали. Або тато чи мама обіцяли відправити в прокуратуру, в суд, і треба було мати звання. Якщо це дійсно підійдуть дуже відповідально, що органи місцевого самоврядування, що навчальні заклади, що виконавча влада, що структури, які відповідають за підготовку, серйозно всі відповідально підійдуть. Я впевнений, що навіть через рік у нас не буде таких питань чи таких дискусій. Але це важка і клопітка праця, сподіваюся, що все вдасться однозначно. Робота в будь-якому випадку вже проводиться", - зазначив Іван Тимочко.