Партизани провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

Зазначається, що ця ділянка колії використовується для постачання на фронт боєприпасів з 23-го і 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

"На 107-му арсеналі ГРАУ, розташованому в Торопці, що займає площу близько 5 кв. км, зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як "Смерч" і "Град". Своєю чергою, 23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів", - зазначили в Атеш.

За даними партизанів, ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту.

"Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання. Пошкодження залізниці позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій", - наголосили в Атеш.

Фото: Атеш

Фото: Атеш