Лайвлі офіційно подала до суду на Бальдоні, звинувативши його в домаганнях і наклепі

Про це пише AP.

1 січня американська акторка Блейк Лайвлі подала до суду на режисера і партнера по знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні, звинувативши його у домаганнях і спланованій кампанії з дискредитації її репутації. Федеральний позов був поданий у Нью-Йорку всього через кілька годин після того, як Бальдоні та багато інших відповідачів за позовом Лайвлі подали до суду на The New York Times. Вони звинуватили видання через статтю про Блейк Лайвлі і її скаргу, заявивши, що газета та зірка проводили скоординовану наклепницьку кампанію.

У позові Лайвлі йшлося про те, що Бальдоні, продюсерська компанія фільму Wayfarer Studios та інші брали участь у "ретельно продуманій, скоординованій та забезпеченій ресурсами схемі помсти, щоб змусити її та інших замовкнути і не висловлюватися".

Згідно з позовом, вона звинувачує Бальдоні і студію у втіленні багаторівневого плану щодо заподіяння шкоди її репутації після зустрічі, на якій вона та її чоловік, актор Раян Рейнольдс, обговорювали "повторювані сексуальні домагання та іншу тривожну поведінку" з боку Бальдоні та продюсера Джеймі Гіта.

У позові йдеться, що план Бальдоні включав пропозицію про поширення теорій на онлайн-форумах, розробку кампанії в соціальних мережах і розміщення сюжетів новин, що критикують Лайвлі.

Лайвлі подала свій позов того ж дня, що й Бальдоні та інші подали позов проти The New York Times, вимагаючи від видання щонайменше $250 млн. Видання наголошує, що планує ретельно захищатися.

У позові Лайвлі фігурують Wayfarer Studios і експерт з кризових комунікацій Мелісса Нейтан, текстове повідомлення якої було процитовано в заголовку статті The New York Times від 21 грудня: "Ми можемо поховати будь-кого всередині голлівудської наклепницької машини".

Написана Меган Туї, Майком Макінтайром і Джулі Тейт стаття була опублікована відразу після того, як Лайвлі подала юридичну скаргу до департаменту цивільних прав Каліфорнії, що передувала її новому позову.

У позові про наклеп йдеться, що газета "майже повністю покладалася на неперевірену і корисливу історію Лайвлі, переказуючи її майже дослівно, ігноруючи при цьому безліч доказів, які суперечили її заявам та розкривали її справжні мотиви. Але The New York Times було байдуже".

Представник The New York Times Даніель Роудс заявила у своїй заяві, що їхній матеріал "був ретельно та відповідально викладений".

"Стаття була заснована на огляді тисяч сторінок оригінальних документів, включаючи текстові повідомлення та електронні листи, які ми докладно та ретельно цитуємо у матеріалі. На сьогодні Wayfarer Studios, пан Бальдоні, інші суб'єкти статті та їхні представники не вказали на жодну помилку", — йдеться у заяві.

Але в позові Бальдоні стверджується, що "якби Times справді вивчила тисячі приватних повідомлень, які, як вона стверджує, отримала, її репортери побачили б незаперечні докази того, що саме Лайвлі, а не позивачі, займалася навмисною наклепницькою кампанією".

Лайвлі не є відповідачем за позовом про наклеп. Її адвокати заявили у своїй заяві, що "ніщо в цьому позові не змінює жодних претензій, висунутих у скарзі пані Лайвлі.