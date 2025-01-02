Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Лайвлі офіційно подала до суду на Бальдоні, звинувативши його в домаганнях і наклепі

Лайвлі офіційно подала до суду на Бальдоні, звинувативши його в домаганнях і наклепі

Дар'я Тарасова
2 січня, 2025 четвер
10:43
Кіно На фото: Блейк Лайвлі

Акторка Блейк Лайвлі подала до суду на режисера "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні. Він також подав позов, звинувативши її та The New York Times у скоординованій наклепницькій кампанії

Зміст

Про це пише AP.

1 січня американська акторка Блейк Лайвлі подала до суду на режисера і партнера по знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні, звинувативши його у домаганнях і спланованій кампанії з дискредитації її репутації. Федеральний позов був поданий у Нью-Йорку всього через кілька годин після того, як Бальдоні та багато інших відповідачів за позовом Лайвлі подали до суду на The New York Times. Вони звинуватили видання через статтю про Блейк Лайвлі і її скаргу, заявивши, що газета та зірка проводили скоординовану наклепницьку кампанію.

У позові Лайвлі йшлося про те, що Бальдоні, продюсерська компанія фільму Wayfarer Studios та інші брали участь у "ретельно продуманій, скоординованій та забезпеченій ресурсами схемі помсти, щоб змусити її та інших замовкнути і не висловлюватися".

Згідно з позовом, вона звинувачує Бальдоні і студію у втіленні багаторівневого плану щодо заподіяння шкоди її репутації після зустрічі, на якій вона та її чоловік, актор Раян Рейнольдс, обговорювали "повторювані сексуальні домагання та іншу тривожну поведінку" з боку Бальдоні та продюсера Джеймі Гіта.

У позові йдеться, що план Бальдоні включав пропозицію про поширення теорій на онлайн-форумах, розробку кампанії в соціальних мережах і розміщення сюжетів новин, що критикують Лайвлі.

Лайвлі подала свій позов того ж дня, що й Бальдоні та інші подали позов проти The New York Times, вимагаючи від видання щонайменше $250 млн. Видання наголошує, що планує ретельно захищатися.

У позові Лайвлі фігурують Wayfarer Studios і експерт з кризових комунікацій Мелісса Нейтан, текстове повідомлення якої було процитовано в заголовку статті The New York Times від 21 грудня: "Ми можемо поховати будь-кого всередині голлівудської наклепницької машини".

Написана Меган Туї, Майком Макінтайром і Джулі Тейт стаття була опублікована відразу після того, як Лайвлі подала юридичну скаргу до департаменту цивільних прав Каліфорнії, що передувала її новому позову.

У позові про наклеп йдеться, що газета "майже повністю покладалася на неперевірену і корисливу історію Лайвлі, переказуючи її майже дослівно, ігноруючи при цьому безліч доказів, які суперечили її заявам та розкривали її справжні мотиви. Але The New York Times було байдуже".

Представник The New York Times Даніель Роудс заявила у своїй заяві, що їхній матеріал "був ретельно та відповідально викладений".

"Стаття була заснована на огляді тисяч сторінок оригінальних документів, включаючи текстові повідомлення та електронні листи, які ми докладно та ретельно цитуємо у матеріалі. На сьогодні Wayfarer Studios, пан Бальдоні, інші суб'єкти статті та їхні представники не вказали на жодну помилку", — йдеться у заяві.

Але в позові Бальдоні стверджується, що "якби Times справді вивчила тисячі приватних повідомлень, які, як вона стверджує, отримала, її репортери побачили б незаперечні докази того, що саме Лайвлі, а не позивачі, займалася навмисною наклепницькою кампанією".

Лайвлі не є відповідачем за позовом про наклеп. Її адвокати заявили у своїй заяві, що "ніщо в цьому позові не змінює жодних претензій, висунутих у скарзі пані Лайвлі.

  • Блейк Лайвлі, яка зіграла головну роль у фільмі режисера Джастіна Бальдоні "Покинь, якщо кохаєш" і стала його партнеркою на знімальному майданчику, подала до Департаменту цивільних прав Каліфорнії скаргу з 10 позовів, звинувативши його у сексуальних домаганнях та наклепі.
  • 21 грудня голлівудське агентство з наймання акторів William Morris Agency (WMA) розірвало контракт з Джастіном Бальдоні. 
  • 31 грудня повідомлялося, що адвокат американського актора і режисера Джастіна Балдоні заявив про наміри подати "вибуховий" зустрічний позов проти позову Блейк Лайвлі

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Шоу-бізнес
скандал
США
Читайте також:
ЗСУ
Автор Світлана Кравченко
1 січня, 2025 середа
Соціальні ліфти у ЗСУ: Міноборони пояснило, як зміниться система отримання офіцерських звань
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
пиво
Автор Світлана Кравченко
31 грудня, 2024 вiвторок
Путін передав акції останнього у РФ великого іноземного виробника пива в управління російській групі компаній
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 січня
11:21
Правоохоронці ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Скільки ще мають втратити Україна та Росія, щоб сісти за стіл переговорів, та чому у Європі дорожчає газ. Акценти світових ЗМІ 2 січня
10:50
Херсонська область
Росіяни атакували Михайлівку на Херсонщині з танка: пошкоджено будинок культури
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар та євро в банках
10:32
Енергетика
Через негоду в Івано-Франківській області знеструмлено 10 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 2 січня
10:29
Ексклюзив
мобілізація
Потрібна загальна навченість населення військовій справі поза армією, - військовослужбовець Тимочко
10:19
Прапор США
Ціллю хакерської атаки Китаю на мінфін США був санкційний офіс, - WP
10:05
OPINION
Зупинка транзиту газу з Росії до Європи та корупція
10:01
Ексклюзив
робота військових у місті Часів Яр
Зменшили інтенсивність обстрілів КАБами, але не артилерією і дронами, - представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому Яру
09:46
Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку
У Нью-Йорку сталася стрілянина поблизу нічного клубу: поранено щонайменше 10 людей
09:33
Оновлено
Атака по Україні 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини
09:06
ппо
Сили ППО збили 47 із 72 ворожих дронів, 24 БПЛА локаціно втрачені
08:36
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 140 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмів
08:09
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому загрожує арешт, обіцяє "боротися до кінця"
08:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: на Київщині працювала ППО
08:02
OPINION
Як Росія сіє зневіру
08:00
Огляд
дрон на оптоволокні
Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни
07:25
РФ випустила 11 КАБів по Запорізькій області: загинув чоловік
07:25
втрати росіян
Російська армія за добу на фронті втратила 1370 військових, 13 бронемашин та 20 артсистем
07:15
Партизани провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області
07:03
фортифікаційне обладнання смуг оборони
На Харківщині готують кругову оборону в районі Ізюма та Балаклії
06:42
У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув на підтримку РФ
06:24
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі - один носій "калібрів" без ракет
06:15
Оновлено
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck: є загиблий, 7 поранених
06:02
Фінляндія
Фінляндія 1 січня почала своє головування в ОБСЄ
05:32
Джо Байден
Байден: Силовики вивчають можливість зв'язку між терактами в Новому Орелані та Лас-Вегасі
03:03
депортація
Президентка Гондурасу заявила, що країна може закрити військову базу США через політику Трампа
02:07
Оновлено
Ілюстративне фото
У Чорногорії через стрілянину в барі загинули 10 людей, підозрюваний вчинив самогубство
01:51
Оновлено
скріншот
У Новому Орлеані водій вантажівки в’їхав у натовп і влаштував перестрілку з поліцією: є загиблі й поранені. ФБР розслідуватиме подію як акт тероризму
01:42
Віктор Ляшко
МОЗ перевірило близько 1 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, 188 висновків скасували
2025, середа
1 січня
23:53
Папа Римський Франциск
У Всесвітній день миру Папа Римський помолився за припинення бойових дій на всіх фронтах
23:36
Оновлено
Ігор Зима
Унаслідок атаки РФ по Києву в новорічну ніч загинуло подружжя науковців - Ігор Зима й Олеся Сокур
23:03
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: загинули дві людини
22:34
Оновлено
новини Львівщини
РФ кілька разів атакувала Херсон та область: загинув 23-річний волонтер, поранений 59-річний чоловік помер у лікарні
21:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сирський на Курщині, підсумки оборонної кампанії ЗСУ на землі, у небі та на морі у 2024 році. Колонка Сергія Згурця
21:57
Максим Жорін
"Ворог завжди використовує погоду": Жорін розповів про основну складність на Харківському напрямку
21:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У чотирьох аеропортах РФ призупинили польоти, в низці областей повідомили про атаки безпілотників
21:46
Ексклюзив
Газмережі
Щорічно РФ заробляла $6,5 млрд на транзиті газу через Україну, - ексочільник української ГТС Макогон
21:02
Ексклюзив
Друга половина 2025 року принесе економіці РФ жахливі виклики, - викладач бізнес-школи УКУ Пекар
21:00
Україна повернула з окупації ще одну дитину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV