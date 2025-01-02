На Харківщині готують кругову оборону в районі Ізюма та Балаклії

Про це розповів в етері телемарафону очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються для того, щоб враховувати лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритет. На черзі - це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", – пояснив він.

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Очільник ОВА не уточнив, на якому етапі зараз роботи.

"Частину робіт виконують самі військові. Роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", – сказав Синєгубов.