"Ворог завжди використовує погоду": Жорін розповів про основну складність на Харківському напрямку
Російські терористичні війська продовжують щодня штурмувати українські позиції у Харківській області
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін пише про це у Telegram.
"Перерв "на свята" не маємо. До річки Оскіл армія РФ пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової", - розповів Жорін.
За словами представника Третьої окремої штурмової бригади, основна складність зараз - це погодні умови.
"Деколи дуже заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами в цілому. Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо. Іноді русаки прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції", - додав Максим Жорін.
- Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 1 січня на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках, а також на Курщині.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочий візит у Курську область РФ і нагородив українських військових, які працюють на цьому напрямку.
- У середу, 1 січня, стало відомо про активізацію російських терористів на Лиманському напрямку.
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