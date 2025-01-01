"Ворог завжди використовує погоду": Жорін розповів про основну складність на Харківському напрямку

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін пише про це у Telegram.

"Перерв "на свята" не маємо. До річки Оскіл армія РФ пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової", - розповів Жорін.

За словами представника Третьої окремої штурмової бригади, основна складність зараз - це погодні умови.

"Деколи дуже заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами в цілому. Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо. Іноді русаки прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції", - додав Максим Жорін.