Мільярд для бюджету та майже пів мільярда на благодійність: IDS Ukraine відзвітувала про зростання виторгу та вартості компанії

Виробник ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих брендів напоїв підбив попередні підсумки діяльності та зазначив значні ринкові та бізнес-досягнення цього року.

"Згідно з прогнозами виторг компанії за рік становитиме 6,8 млрд грн, що відповідає довоєнному рівню. Це дозволить IDS Ukraine сплатити податки та збори на загальну суму близько 1 млрд грн, роблячи вагомий внесок у бюджети всіх рівнів, включаючи громади присутності в Миргороді та Моршині, де компанія є одним із ключових донорів локальних бюджетів та опорою добробуту громад", — заявила пресслужба компанії.

"Ми пишаємося тим, що, попри виклики, змогли відновити довоєнний рівень виторгу та суттєво зростити активи компанії. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі нашої трьохтисячної команди та відданості колег, впровадженню інновацій і постійному прагненню до вдосконалення. Ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших брендів і людей, забезпечуючи високу якість продукції та турботу про споживачів. Наш успіх сьогодні — це результат стабільного розвитку і прагнення розвивати ринок, підвищуючи культуру споживання якісної природної мінеральної води та напоїв", — прокоментував результати Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

За даними компанії завдяки ефективному управлінню та зростанню масштабів бізнесу упродовж 2024 року вартість її чистих активів зросла на 700 млн грн.

"Це свідчить про успішну реалізацію стратегії відновлення та розвитку, забезпечення сталої діяльності в умовах безпекових та інфраструктурних викликів. Компанія завершує поточний рік зі значними параметрами ліквідності, маючи залишки коштів на рахунках розміром понад 1 млрд грн", — заявила IDS Ukraine.

Завдяки ефективній діяльності та високій бізнес-результативності виробник "Моршинської" – компанія IDS Ukraine мала змогу впродовж року активно підтримувати соціальні ініціативи та благодійні проєкти, спрямовані на допомогу рятувальникам, воїнам ЗСУ та медикам.

"З початку повномасштабного вторгнення масштаб гуманітарних ініціатив і благодійної підтримки від IDS Ukraine перевищує 450 млн грн. Допомогу поширювали через близько 200 волонтерських організацій і благодійних фондів, а також у взаємодії зі структурами національної та локальної влади України", — повідомила компанія.

Протягом 2024 року IDS Ukraine продовжила зміцнювати свої позиції на ринку, запропонувавши споживачам нові продукти та збільшивши асортимент. Зокрема, компанія розширила лінійку соковмісних напоїв на основі природної мінеральної води "Лимонада", а також лінійку води зі смаком "Моршинська" із соком.

"Завдяки ефективному управлінню та стратегічному підходу, IDS Ukraine продовжує розвиватися, зберігає лідерські позиції на ринку з часткою понад 40% і робить вагомий внесок в підтримку економіки та бюджету України", — заявила компанія, підбиваючи попередні підсумки своєї діяльності у 2024 році.