За рік росіяни майже 200 разів атакували Київ дронами і ракетами

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, всього за рік російські війська застосували проти Києва понад 1600 засобів ураження, зокрема:

понад 1 300 безпілотників;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/"Іскандер-К"/"Калібр");

24 балістичні ракети ("Іскандер-М"/КN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

7 гіперзвукових ракет "Циркон".

При цьому наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження - 49 ракет Х-101 та 10 "кинджалів".

Всього за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів. Загалом за рік Росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків, майже 120 людей залишилися без житла.

У КМВА додали, що протягом минулого року майже 100 днів кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці склала приблизно 9 годин на добу.