За рік росіяни майже 200 разів атакували Київ дронами і ракетами
Упродовж 2024 року в Києві прозвучало 500 повітряних тривог. За цей час російські окупанти завдали по столиці України майже 200 повітряних ударів
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Як зазначається, всього за рік російські війська застосували проти Києва понад 1600 засобів ураження, зокрема:
- понад 1 300 безпілотників;
- понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/"Іскандер-К"/"Калібр");
- 24 балістичні ракети ("Іскандер-М"/КN-23);
- 22 аеробалістичні ракети "Кинджал";
- 7 гіперзвукових ракет "Циркон".
При цьому наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження - 49 ракет Х-101 та 10 "кинджалів".
Всього за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів. Загалом за рік Росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків, майже 120 людей залишилися без житла.
У КМВА додали, що протягом минулого року майже 100 днів кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці склала приблизно 9 годин на добу.
- Нагадаємо, уранці 20 грудня російська армія запустила ракети по Україні. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, унаслідок чого загинула людина, ще 13 осіб постраждали. Внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.
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