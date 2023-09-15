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Українські виробники товарів оборонного сектору звернулися до президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів

15 вересня, 2023 п'ятниця
16:00
Суспільство

15 вересня у прес-центрі "Інтерфакс-Україна" пройшла прес-конференція на тему: "Загроза існування вітчизняного виробництва через антидержавну позицію ДАСУ та правоохоронних органів"

Учасники заходу, які представляли виробників товарів оборонного сектору та роботодавців, навели аргументи, чому Уряд має скасовувати висновок Державної аудиторської служби України (ДАСУ), який всупереч законам України, вимагає повернути вже оподаткований прибуток підприємств оборонного сектору за 2022 рік. Це може призвести до зупинки виробництва товарів для фронту, до підриву обороноздатності країни.

ДАСУ почало розсилати листи до державних структур з вимогою повернути прибуток приватних підприємств, у яких закуповували товари чи техніку у 2022 році. Перший прецедент – лист від ДСНС Львівської області до ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина".

"На замовлення ДСНС Львівської області була проведені процедури закупівлі: придбано 3 пожежні машини, кожна за ціною 16 млн грн. Прибуток "Пожмашина" з кожної одиниці техніки складає 1,95 млн грн. Західний офіс Держаудитслужби провів перевірку та через обласне ДСНС вимагає повернути за три машини протягом місяця 3,4 млн грн. Інакше Держаудитслужба погрожує судом. Як юрист компанії повідомляю, що вимога від виробника повернути прибуток за минулий рік не корелюється з Цивільним кодексом України. Тим більше, що з цього прибутку підприємство у 2022 році сплатило всі податки. Впевнений, що держава не зможе повернути ці податки, адже вони вже витрачені на інші цілі", - заявив заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ "ПК "Пожмашина" Роман Середа.

Владислав Бельбас, генеральний директор одного із провідних виробників зброї "Української бронетехніки", повідомив, що з усього прибутку за 2022 рік сплачені податки, а самі ці кошти проінвестовані у виробництво.

"За півтора року ми передали Силам Оборони вже близько 30 тис. тон боєприпасів та озброєння. За період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року сплатили різних податків на суму понад 120 млн грн та офіційно підтримали волонтерські фонди на суму понад 25 млн грн. Ці кошти сплачені також з наших прибутків, які обмежуються кількома відсотками за рішенням Кабміну. Весь залишок прибутку реінвестується у розвиток виробництва. Нам стало відомо, що Державне бюро розслідувань в даний момент фальсифікує справу проти нашої компанії, що стане прецедентом для атаки на весь ВПК. Маючи на руках юридично нікчемний висновок Держаудитслужби, нас хочуть звинуватити у нанесенні збитків державі через отримання нами прибутку. З прибутків сплачені податки, а кошти проінвестовані у виробництво зброї перемоги над агресором. Дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, постачання критично-важливих боєприпасів і збільшення втрат на полі бою", - зазначив Владислав Бельбас.

Олександр Соколовський, керівник Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості, зазначив, що рішення ДАСУ ставить під загрозу постачання товарів на фронт.

"Виробники не отримують весь прибуток, зазначений у калькуляції Міноборони. Є декілька неконтрольованих факторів. Наприклад, коливання курсу гривні до долара, використання більше електроенергії, коли працюєш на генераторах, обстріл ворогом підприємства. Ці фактори важко спрогнозувати. Але вони впливають на прибуток: з 10% він може скласти 7% чи 1%. З юридичної точки зору претензії від державних структур до підприємств оборонного сектору не мають ніяких перспектив. Це лише питання затримки виконання замовлень, якщо дійде до судових процесів та арешту акцій підприємств. Підкреслюю, що ми говоримо про затримку замовлень для міністерства оборони, про затримку постачання продукції для фронту", - підсумував Олександр Соколовський.

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