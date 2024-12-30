1 вересня 1983 року, 4 жовтня 2001 року, 17 липня 2014 року
Ці дати об'єднує одне — безкарне повітряне піратство росіян, проти якого досі нічого не може вдіяти світова юридична практика
1. Лайнер, який виконував рейс Нью-Йорк — Анкорідж — Сеул, відхилився від маршруту і пройшов над Камчаткою. Радянське командування вирішило, що пілот був шпигуном і знищило літак вже після виходу з радянського повітряного простору. Ця подія стала моментом найбільшого напруження під час холодної війни між СРСР та країнами НАТО та демократіями світу.
2. Літак авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ було збито ракетою земля-повітря. Він впав у Чорне море. Відповідальність взяла Україна. В цей час РФ проводила військові маневри, використання ж ППО Україною виглядало дивно. Впевнений, правду знає не тільки Леонід Кучма, Ізраїль та США мають достатньо інформації про події, пов'язані з цим рейсом.
3. Нідерландський літак, який росіяни "Буком" збили над окупованою територією України — це вже недавня історія. Кілотонни брехні вибухали в мізках російських громадян нескінченними версіями, щоб показати, що правди не існує. Замовники не покарані.
Для чого це? А для того, щоб пояснити серйозність ситуації з азербайджанським лайнером.
Читайте також: Кадиров, азербайджанський літак і теорія змови
Путін визнав катастрофу і не вибачився, як належить, не визнав збиття літака російським ППО. Туреччина підтримала азербайджанців у всьому. Президент Алієв зробив жорстку заяву, публічно вимагаючи визнання, розслідування та вибачення.
Це те, чого не зробила Україна з Іраном в перші дні після збиття нашого лайнера. Це те, що має призвести до зміни позицій серед лідерів частки країн Близького Сходу стосовно РФ. Авіаційний тероризм СРСР почався зі створення палестинської терористичної організації Арафата, який в 1968-69 роках розвернув армію терористів проти повітряних суден демократичного табору. Сьогоднішні складні заходи безпеки в літаках — результат того терору. Арафатом керували терористи з ПГУ КДБ СРСР, радянської розвідки.
Сьогоднішні дії росіян — всього лише нове прочитання методичних вказівок часів Андропова.
Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.35
- EUR Купівля 43.62Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе