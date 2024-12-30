1. Лайнер, який виконував рейс Нью-Йорк — Анкорідж — Сеул, відхилився від маршруту і пройшов над Камчаткою. Радянське командування вирішило, що пілот був шпигуном і знищило літак вже після виходу з радянського повітряного простору. Ця подія стала моментом найбільшого напруження під час холодної війни між СРСР та країнами НАТО та демократіями світу.

2. Літак авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ було збито ракетою земля-повітря. Він впав у Чорне море. Відповідальність взяла Україна. В цей час РФ проводила військові маневри, використання ж ППО Україною виглядало дивно. Впевнений, правду знає не тільки Леонід Кучма, Ізраїль та США мають достатньо інформації про події, пов'язані з цим рейсом.

3. Нідерландський літак, який росіяни "Буком" збили над окупованою територією України — це вже недавня історія. Кілотонни брехні вибухали в мізках російських громадян нескінченними версіями, щоб показати, що правди не існує. Замовники не покарані.