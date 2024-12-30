У школах Мінська заборонили згадувати на святах Санта-Клауса та співати Jingle Bells
У столиці Білорусі Мінську класні керівники зі шкіл отримали розпорядження від міської влади не використовувати у святкових заходах образ Санта-Клауса та не співати англомовних новорічних пісень
Про це пише "Єврорадіо".
При цьому педагогам рекомендували наголошувати на білоруських традиціях, проте, на яких саме, не уточнили.
Наприклад, там не вказали, чи можна використовувати образ Святого Миколая чи Зюзі - відомого в Білорусі та на українському Поліссі міфологічного персонажа, який уособлює холод.
"На святкових ранках, музичних заходах, корпоративах заборонені Санта-Клаус, різдвяні та англомовні пісні (на кшталт Jingle Bells). Використовуємо: наші відомі пісні та наших казкових персонажів.. Те саме стосується і новорічних прикрас!" - йдеться у тексті розпорядження влади Мінська.
Раніше у Білорусі заборонили включати західні різдвяні пісні у торгових центрах та кафе, а у Бресті заборонили Санта-Клауса та хвойні різдвяні вінки.
- Також згадувати на новорічних святах Святого Миколая й Санта Клауса заборонили у школах та дитячих садках на тимчасово окупованих територіях.
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