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Головна Культура Смерть Ліама Пейна з One Direction: пʼятьом людям висунули звинувачення

Смерть Ліама Пейна з One Direction: пʼятьом людям висунули звинувачення

Дар'я Тарасова
30 грудня, 2024 понедiлок
12:08
Культура

У зв'язку зі смертю ексучасника британського гурту One Direction Ліама Пейна аргентинська влада висунула звинувачення пʼятьом людям, зокрема і другу співака Роджеру Норесу

Зміст

Про це повідомляє Mirror.

У справі про смерть 31-річного музиканта, одного з учасників британсько-ірландського гурту One Direction Ліама Пейна, що сталася після падіння з балкона готелю в Буенос-Айресі в жовтні цього року, висунули звинувачення пʼятьом людям. Серед них є і друг співака Роджер Норес.

Співробітникам готелю CasaSur Palermo, в якому сталася трагедія, головному портьє Естебану Грассі та керівнику служби безпеки Гілду Мартін, висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Згідно з інформацією місцевого новинного сайту Infobae, 24-річного офіціанта Бреяна Науеля Паїса та 21-річного співробітника готелю Езекіеля Девіда Перейру звинуватили в продажу наркотиків Ліаму. Вони мають з'явитися до суду протягом 24 робочих годин. В Аргентині за цей злочин передбачено максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Приятелю Ліама Роджеру Норесу, який сказав, що покинув готель приблизно за годину до того, як музикант загинув, висунули звинувачення у вбивстві з необережності. Йому заборонили залишати країну.

Раніше цього місяця Роджер Норес відмовився відповідати на запитання слідчого судді, який розслідує смерть співака. Норес рішуче заперечує заяви про те, що він покинув свого друга перед тим, як той викинувся з балкона свого номера.

У документальному фільмі TMZ про смерть Ліама та його останні години Норес заявив, що його друг був "у гарному настрої та ідеально врівноваженим" у той день, коли він помер.

У своїй заяві перед випуском документального фільму він сказав: "Я ніколи не залишав Ліама, я ходив до нього в готель три рази того дня і пішов за 40 хвилин до того, як це сталося. У холі готелю було понад 15 людей, які спілкувалися та жартували з ним, коли я пішов. Я ніколи не міг уявити, що щось подібне станеться".

Згідно з даними патологоанатомічного дослідження, Пейн помер від численних травм, а також внутрішньої та зовнішньої кровотечі, викликаної падінням. Його тіло знайшли у внутрішньому дворику готелю.

Після його смерті поліція знайшла речовини в його готельному номері, а також пошкоджені речі та меблі, повідомляє прокуратура.

  • 16 жовтня один з учасників британсько-ірландського гурту One Direction Ліам Пейн загинув після падіння з балкона готелю в Буенос-Айресі у 31-річному віці.
  • Прокуратура і поліція почали розслідувати загибель Ліама Пейна з One Direction.
  • Лейбл Capitol Records, що належить Universal, звільнив співака One Direction Ліама Пейна за кілька днів його смерті, оскільки той не відпрацював свій аванс
  • Після смерті Ліама Пейна популярність всіх альбомів британського гурту One Direction виросла на 278%.
  • На початку листопада у цій справі заарештували трьох людей.

 

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
Аргентина
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