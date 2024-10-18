Лейбл Universal Music розірвав контракт зі співаком One Direction Ліамом Пейном за кілька днів до його смерті

Про це пише Daily Mail.

Британський музикант Ліам Пейн уклав угоду з Capitol Records, лейблом, що належить Universal, у липні 2016 року, коли він розпочав свою сольну кар’єру. Джерела видання повідомляють, що Ліам був у захваті від того, що підписав контракт з Capitol, адже це було дуже вигідною угодою.

Лейбл є дочірньою компанією Universal, але після нещодавніх перестановок у компанії він потрапив під основний лейбл.

Гості, які зупинялися в тому ж готелі, що й Пейн, поділилися жахливими спогадами про ніч смерті співака. Вони наголошують, що чули гучні звуки.

У заяві Universal Music Group заявили, що "спустошені трагічною смертю Ліама Пейна".

"Його спадщина буде жити завдяки його музиці та незліченним фанатам, яких він надихнув, і які обожнювали його", - наголосили в Universal.

Джерела підтвердили MailOnline, що звукозаписний лейбл звільнив співака напередодні.

"Аванс Ліама був величезним, і він його не відпрацював. З-поміж усіх хлопців One Direction Ліам пішов неправильним музичним шляхом", - зазначив інсайдер.

Випуск його другого альбому був призупинений до того, як Universal відмовився від співпраці з ним. Піарник Ліама звільнився на початку цього місяця, тож музикант залишився без будь-якого публічного представництва.

"Схоже, що вся музична кар’єра Ліама, яку він розвивав після того, як вісім років тому став сольним виконавцем, руйнувалася. У нього мало що залишилося. Це, мабуть, його повністю спустошило", - уточнило джерело.