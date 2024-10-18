Лейбл Universal Music розірвав контракт зі співаком One Direction Ліамом Пейном за кілька днів до його смерті
Лейбл Capitol Records, що належить Universal, звільнив колишнього співака One Direction Ліама Пейна за кілька днів його смерті, оскільки той не відпрацював свій аванс
Про це пише Daily Mail.
Британський музикант Ліам Пейн уклав угоду з Capitol Records, лейблом, що належить Universal, у липні 2016 року, коли він розпочав свою сольну кар’єру. Джерела видання повідомляють, що Ліам був у захваті від того, що підписав контракт з Capitol, адже це було дуже вигідною угодою.
Лейбл є дочірньою компанією Universal, але після нещодавніх перестановок у компанії він потрапив під основний лейбл.
Гості, які зупинялися в тому ж готелі, що й Пейн, поділилися жахливими спогадами про ніч смерті співака. Вони наголошують, що чули гучні звуки.
У заяві Universal Music Group заявили, що "спустошені трагічною смертю Ліама Пейна".
"Його спадщина буде жити завдяки його музиці та незліченним фанатам, яких він надихнув, і які обожнювали його", - наголосили в Universal.
Джерела підтвердили MailOnline, що звукозаписний лейбл звільнив співака напередодні.
"Аванс Ліама був величезним, і він його не відпрацював. З-поміж усіх хлопців One Direction Ліам пішов неправильним музичним шляхом", - зазначив інсайдер.
Випуск його другого альбому був призупинений до того, як Universal відмовився від співпраці з ним. Піарник Ліама звільнився на початку цього місяця, тож музикант залишився без будь-якого публічного представництва.
"Схоже, що вся музична кар’єра Ліама, яку він розвивав після того, як вісім років тому став сольним виконавцем, руйнувалася. У нього мало що залишилося. Це, мабуть, його повністю спустошило", - уточнило джерело.
- 16 жовтня один з учасників британсько-ірландського гурту One Direction Ліам Пейн загинув після падіння з балкона готелю в Буенос-Айресі у 31-річному віці.
- Прокуратура і поліція почали розслідувати загибель Ліама Пейна з One Direction.
- Актуальне
- Важливе