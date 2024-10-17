Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Ексучасник One Direction Ліам Пейн загинув, випавши з вікна в Аргентині

Ексучасник One Direction Ліам Пейн загинув, випавши з вікна в Аргентині

Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
09:47
Культура

Один з учасників британсько-ірландського гурту One Direction Ліам Пейн загинув після падіння з балкона готелю в Буенос-Айресі у 31-річному віці

Зміст

Про це пише Reuters.

Колишнього співака гурту One Direction 31-річного Ліама Пейна знайшли мертвим після того, як він випав з балкона свого номера на третьому поверсі в готелі в Буенос-Айресі 16 жовтня.

У заяві аргентинської поліції йдеться, що їх викликали в готель CasaSur у районі Палермо, повідомивши про "агресивного чоловіка, який міг бути під впливом наркотиків і алкоголю". Коли офіцери прибули на місце, менеджер готелю розповів, що почув гучний шум із внутрішнього двору. Тоді поліція виявила, що чоловік випав з балкона свого номера.

На аудіо, пов’язаному зі справою, отриманому від міністерства безпеки Буенос-Айреса, можна почути, як працівник просить поліцію про допомогу. Він зазначив, що гість "руйнує всю кімнату", і персоналу готелю потрібна допомога, адже життя чоловіка перебуває під загрозою через балкон у його кімнаті.

Попри те, що багато деталей щодо обставин смерті Пейна залишаються нез’ясованими, музикант публічно говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям і вживанням алкоголю, щоб впоратися з тиском слави.

Пейн відіграв концерт 2 жовтня в Буенос-Айресі. Він публікував відео разом з фанатами.

Пейн пройшов прослуховування для британської версії X Factor у 2010 році у віці 16 років. Музичний магнат Саймон Ковелл запросив його до групи One Direction. 29 хітів гурту опинялися у Billboard Hot 100, а 6 з них потрапляли до десятки, зокрема What Makes You Beautiful, Story of My Life і Live While We're Young.

За даними Celebrity Net Worth, One Direction і сольна кар'єра Пейна допомогли йому заробити близько $70 млн. У Пейна залишився син на ім'я Бер.
 

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
Аргентина
Читайте також:
Марія Захарова
Автор Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
Автор Михайло Гончар
15 жовтня, 2024 вiвторок
П’ята колона в дії: капітулянти з Печерських пагорбів
Автор Катерина Єсікова
16 жовтня, 2024 середа
Злила окупантам позиції ЗСУ й намагалася втекти до РФ: СБУ затримала 38-річну підозрювану
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.72
    Продаж 45.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
17 жовтня
10:33
Вісім українських фільмів візьмуть участь у Варшавському міжнародному кінофестивалі
10:32
Біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ
У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
10:22
Перекинули з Росії у Харків для коригування ударів по місту: СБУ затримала агента ФСБ
10:14
Україна заблокувала головування РФ у Комісії із захисту Чорного моря від забруднення
10:14
Ексклюзив
навчання НАТО
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
10:05
OPINION
Яким мав би бути план Перемоги?
09:58
Камала Гарріс
Гарріс заявила, що її президентство не буде продовженням правління Байдена
09:55
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою"
09:10
Володимир Зеленський і Марк Рютте
"Багато аспектів і питань": Рютте прокоментував представлений Зеленським План перемоги
09:01
Ексклюзив
школа, окупанти, ТОТ
В окупованому Бердянську дітям, які вчаться в українських школах онлайн, загрожує вилучення з родин, - заступник голови райради
08:43
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 163 боєзіткнення, - Генштаб
08:39
Оновлено
сили ППО
Нічна атака БПЛА: у Києві пошкоджено дитсадок, у Миколаєві - енергетичну інфраструктуру
08:31
ППО
Сили ППО знищили 22 безпілотники, ще 27 - локаційно втрачено
08:00
OPINION
Влада Зеленського тримається на псевдоновинах
07:59
Бомбардувальники США вдарили по підземних складах зброї хуситів
07:56
З окупації повернули жінку, яку незаконно утримувала РФ, і її сестру
07:48
Інфографіка
втрати рф
Росіяни за добу втратили 1420 військових, 17 танків і 51 артсистему
07:32
Перейшов на бік Росії: правоохоронця з Маріуполя засудили до 14 років ув'язнення за колабораціонізм
07:30
Черкаська обласна прокуратура
У Черкасах прокурора затримали в межах розслідування педофілії
07:30
Аналітика
Вибори в Молдові
Захоплення виборів. Молдова напередодні голосування
07:23
Україна Євросоюз
"Огидний приклад жорстокості РФ щодо українців": ЄС засудив страти росіянами українських військовополонених
07:05
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу зброю РФ на базах "Хезболли"
06:54
вогонь, полум'я, пожежа
Британія розслідує можливу причетність РФ до пожежі на складі DHL, - The Guardian
06:35
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:21
ізраїль танк
"Готував низку терористичних атак": Ізраїль заявив про ліквідацію чергового командира "Хезболли"
05:54
ДТП на Чернігівщині
На Чернігівщині зіткнулися легковик і вантажівка: четверо загиблих, з них двоє - діти
05:28
винищувач Eurofighter
Німеччина підіймала винищувачі через російський Іл-20 над Балтійським морем
03:37
КНДР, Північна Корея
США, Південна Корея та Японія спільно контролюватимуть виконання санкцій проти КНДР
02:55
ЗСУ відновили позиції у районі Липців на Харківщині, - DeepState
02:15
Джиммі Картер
Сторічний експрезидент США Джиммі Картер достроково проголосував за Гарріс
01:19
F-16
У Румунії затвердили положення щодо підготовки українського персоналу для F-16
00:49
українські біженці в ЄС
Профільний комітет ВР підтримав законопроєкт про створення Міністерства демографії та діаспори
2024, середа
16 жовтня
23:57
вогонь, полум'я, пожежа
Українська компанія побудує у Литві завод з виробництва вибухівки нового покоління
23:49
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик став героєм комп'ютерної гри Undisputed Standard Edition
22:50
ТАСС, пропаганда РФ
У Москві затопило головний офіс російських пропагандистів ТАСС
22:47
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі пояснила розворот Тбілісі в бік Москви звʼязками олігарха Іванішвілі з РФ
22:14
Станіслав Черчесов
Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за зневагу до казахської мови
22:12
Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО
22:07
Пресреліз
PR марафоні від MMR
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV