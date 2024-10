Ексучасник One Direction Ліам Пейн загинув, випавши з вікна в Аргентині

Про це пише Reuters.

Колишнього співака гурту One Direction 31-річного Ліама Пейна знайшли мертвим після того, як він випав з балкона свого номера на третьому поверсі в готелі в Буенос-Айресі 16 жовтня.

У заяві аргентинської поліції йдеться, що їх викликали в готель CasaSur у районі Палермо, повідомивши про "агресивного чоловіка, який міг бути під впливом наркотиків і алкоголю". Коли офіцери прибули на місце, менеджер готелю розповів, що почув гучний шум із внутрішнього двору. Тоді поліція виявила, що чоловік випав з балкона свого номера.

На аудіо, пов’язаному зі справою, отриманому від міністерства безпеки Буенос-Айреса, можна почути, як працівник просить поліцію про допомогу. Він зазначив, що гість "руйнує всю кімнату", і персоналу готелю потрібна допомога, адже життя чоловіка перебуває під загрозою через балкон у його кімнаті.

Попри те, що багато деталей щодо обставин смерті Пейна залишаються нез’ясованими, музикант публічно говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям і вживанням алкоголю, щоб впоратися з тиском слави.

Пейн відіграв концерт 2 жовтня в Буенос-Айресі. Він публікував відео разом з фанатами.

Пейн пройшов прослуховування для британської версії X Factor у 2010 році у віці 16 років. Музичний магнат Саймон Ковелл запросив його до групи One Direction. 29 хітів гурту опинялися у Billboard Hot 100, а 6 з них потрапляли до десятки, зокрема What Makes You Beautiful, Story of My Life і Live While We're Young.

За даними Celebrity Net Worth, One Direction і сольна кар'єра Пейна допомогли йому заробити близько $70 млн. У Пейна залишився син на ім'я Бер.