Прокуратура і поліція розслідують загибель Ліама Пейна з One Direction

Про це повідомляє місцеве видання La Nacion.

Зʼявилися нові подробиці смерті колишнього співака гурту One Direction 31-річного Ліама Пейна, який 16 жовтня випав з балкона свого номера на третьому поверсі в готелі в Буенос-Айресі. Артист перебував в Аргентині, відвідуючи свого колишнього колегу з гурту Найла Горана.

Поліцейські з відділку №14 прибули до готелю після виклику на номер 911, у якому повідомлялося про агресивного чоловіка, який, імовірно, перебував під впливом наркотиків або алкоголю. Прибувши на місце, медична служба SAME (Системи екстреної медичної допомоги, - ред.) підтвердила смерть артиста. Наразі ведеться розслідування, чи це було самогубство.

Керівник SAME Альберто Креченті розповів, що о 17:04 надійшов виклик на номер 911 про людину, яка впала у внутрішній дворик цього готелю в Палермо. О 17:11 прибув екіпаж швидкої допомоги, але коли медики дісталися місця, чоловік мав травми, несумісні з життям.

"Від падіння з висоти приблизно трьох поверхів, а це близько 14 метрів, він отримав дуже важкі травми. Екіпаж не міг нічого зробити. Реанімація не проводилася, оскільки було підтверджено, що він помер. Усе тіло мало серйозні пошкодження", - зазначив Креченті.

Щодо можливих причин падіння Креченті наголосив, що їх має встановити відповідна експертиза.

"Я не хочу поспішати з висновками, треба дочекатися результатів розслідування та розтину. Наразі вже працюють прокурор і поліція. Ми можемо лише підтвердити факт смерті, оскільки наші співробітники отримали доступ до паспорта з іменем і прізвищем", - уточнив він.

Справа перебуває під юрисдикцією прокуратури у кримінальних і корекційних справах, якою керує прокурор Андрес Естебан Мадреа та секретарка Марія Флоренсія Лаваджі.

Відомо, що Пейн страждав від агорафобії – розладу, який викликає інтенсивний страх і тривогу при перебуванні в місцях, звідки важко втекти або де важко отримати допомогу.

Ліам Джеймс Пейн був британським співаком і композитором. Його шлях до слави почався завдяки участі в бой-бенді One Direction, який він створив разом із Гаррі Стайлсом, Найлом Гораном, Зейном Маліком і Луї Томлінсоном у 2010 році.

Заява інших учасників One Direction

Музиканти гурту 18 жовтня оприлюднили спільну заяву на сторінці бенду в instagram. У ній вони повідомили, що спустошені новиною про смерть Ліама, і поки не мають сил робити окремі заяви.

"Наразі ми приділимо певний час тому, щоб оплакувати та пережити втрату нашого брата, якого ми дуже любили. Спогади, які ми ділили з ним, будуть зберігатися назавжди. Наразі наші думки з його родиною, його друзями та фанатами, які любили його разом з нами. Ми будемо за ним страшенно сумувати. Ми любимо тебе, Ліам", - додали музиканти.