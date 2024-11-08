Смерть Ліама Пейна з One Direction: в Аргентині заарештували трьох людей

Про це пише BBC.

За інформацією національної кримінально-виправної прокуратури Аргентини одну людину, що супроводжувала британського музиканта Ліама Пейна, який загинув, випавши з балкона готелю, звинувачують у "залишенні людини, що призвело до смерті".

Також звинувачення у постачанні наркотиків висунули працівнику готелю та третій особі. Імена жодного із заарештованих не називаються.

Наразі влада Аргентини розслідує останні дні життя Ліама Пейна в готелі CasaSur у Буенос-Айресі. Після смерті співака поліція виявила в його готельному номері заборонені речовини та потрощені меблі. У день смерті співробітники готелю двічі дзвонили в службу екстреної допомоги, повідомляючи, що у них є гість, який вжив "забагато наркотиків і алкоголю" і "розгромив всю кімнату".

У четвер, 7 листопада, прокуратура заявила, що токсикологічні тести виявили в організмі Пейна сліди алкоголю, кокаїну та рецептурного антидепресанту. Посмертна експертиза встановила причину смерті: політравма та внутрішній і зовнішній крововилив внаслідок падіння з балкона готелю.

За даними прокуратури, медичні звіти також припускають, що Пейн міг впасти в стані напів або повної непритомності.

Прокуратура наголошує, що такий перебіг виключає можливість свідомого чи добровільного вчинення Пейном суїциду, і вони дійшли висновку, що музикант не знав, що робив, і не розумів цього.

Крім того, влада провела дев'ять рейдів у будинках у Буенос-Айресі.

Вони також продовжують досліджувати зламаний ноутбук Пейна та інші вилучені пристрої.

Прокуратура додала, що вивчила понад 800 годин відеозапису з камер відеоспостереження в готелі та на дорогах загального користування, а також отримала десятки свідчень персоналу готелю, членів родини, друзів і медичних працівників.