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Смерть Ліама Пейна з One Direction: в Аргентині заарештували трьох людей

Дар'я Тарасова
8 листопада, 2024 п'ятниця
11:44
Культура

Аргентинська влада заявила, що у зв'язку зі смертю ексучасника британського гурту One Direction Ліама Пейна висунули звинувачення трьом людям, імена яких не називають

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Про це пише BBC.

За інформацією національної кримінально-виправної прокуратури Аргентини одну людину, що супроводжувала британського музиканта Ліама Пейна, який загинув, випавши з балкона готелю, звинувачують у "залишенні людини, що призвело до смерті".

Також звинувачення у постачанні наркотиків висунули працівнику готелю та третій особі. Імена жодного із заарештованих не називаються.

Наразі влада Аргентини розслідує останні дні життя Ліама Пейна в готелі CasaSur у Буенос-Айресі. Після смерті співака поліція виявила в його готельному номері заборонені речовини та потрощені меблі. У день смерті співробітники готелю двічі дзвонили в службу екстреної допомоги, повідомляючи, що у них є гість, який вжив "забагато наркотиків і алкоголю" і "розгромив всю кімнату".

У четвер, 7 листопада, прокуратура заявила, що токсикологічні тести виявили в організмі Пейна сліди алкоголю, кокаїну та рецептурного антидепресанту. Посмертна експертиза встановила причину смерті: політравма та внутрішній і зовнішній крововилив внаслідок падіння з балкона готелю.

За даними прокуратури, медичні звіти також припускають, що Пейн міг впасти в стані напів або повної непритомності.

Прокуратура наголошує, що такий перебіг виключає можливість свідомого чи добровільного вчинення Пейном суїциду, і вони дійшли висновку, що музикант не знав, що робив, і не розумів цього.

Крім того, влада провела дев'ять рейдів у будинках у Буенос-Айресі.

Вони також продовжують досліджувати зламаний ноутбук Пейна та інші вилучені пристрої.

Прокуратура додала, що вивчила понад 800 годин відеозапису з камер відеоспостереження в готелі та на дорогах загального користування, а також отримала десятки свідчень персоналу готелю, членів родини, друзів і медичних працівників.

  • 16 жовтня один з учасників британсько-ірландського гурту One Direction Ліам Пейн загинув після падіння з балкона готелю в Буенос-Айресі у 31-річному віці.
  • Прокуратура і поліція почали розслідувати загибель Ліама Пейна з One Direction.
  • Лейбл Capitol Records, що належить Universal, звільнив співака One Direction Ліама Пейна за кілька днів його смерті, оскільки той не відпрацював свій аванс
  • Після смерті Ліама Пейна популярність всіх альбомів британського гурту One Direction виросла на 278%.
     
Теги:
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Кримінал
музика
Шоу-бізнес
Аргентина
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