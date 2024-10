Після смерті Ліама Пейна всі альбоми One Direction повернулися до чартів

Про це пише Variety.

Після смерті 31-річного британського співака Ліама Пейна 16 жовтня музика гурту One Direction, учасником якого він був, значно підскочила в чартах. Усі п’ять альбомів бенду повернулися до Billboard 200.

Цього тижня кожен з альбомів One Direction знову опинився в рейтингу, а Four 2014 року піднявся на 31-ше місце. Midnight Memories, який вийшов у 2013 році, посідає 38-ме місце, а Made in the AM 2015 року опинився на 62-й позиції. Альбом 2011 року Up All Night повернувся на 88-ме місце, а Take Me Home 2012 року посідає 103-тє місце.

Після першого релізу чотири альбоми One Direction посідали перше місце, за винятком дебютного альбому гурту Up All Night, який опинився на 2-му місці.

Лише через день після смерті Пейна прослуховування музики One Direction у США на стримінгових сервісах різко зросло з 5,9 млн до 22,2 млн, або на 278%. У день його смерті прослуховування сольного каталогу Пейна зросло на 472%, а наступного дня – ще на 120%.

Повернення інтересу до музики гурту можна пов’язати зі смертю Пейна, яка шокувала світ на початку цього місяця.