Бельгія першою в Європі заборонить продаж одноразових електронних сигарет

Про це повідомляє Euronews.

Як каже міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке, такі сигарети, які ще називають вейпами, перетворилися на загрозу через дешевизну і стали легким способом для підлітків почати курити та підсісти на нікотин.

"Оскільки прилади одноразові, пластик, батарейки та схеми забруднюють навколишнє середовище. Крім того, під час паління вони створюють небезпечні хімічні речовини, які все ще присутні, коли люди їх викидають", - зазначає Ванденбрукке.

Зазначається, що МОЗ Бельгії націлено на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку за відсутності інших способів.

"Після того як сигарета спорожніла, батарея все ще працює. Це жахливо - ви могли б її підзарядити, але не маєте можливості. Ви можете уявити собі рівень забруднення, який вона (електронна сигарета, - ред.) створює", - каже власник брюссельської крамниці Vapotheque Стівен Померанц.

Заборона зазвичай означає фінансові втрати для індустрії, однак підприємець вважає, що це не завдасть занадто великої шкоди - клієнти просто переорієнтуються на нову систему.

"Ми маємо багато альтернативних рішень, які також дуже прості у використанні. Наприклад, поди, попередньо наповнені рідиною, які можна просто вставити в електронну сигарету, що перезаряджається", - додає Померанц.

Також про плани заборонити електронні сигарети повідомляла влада Франції у 2023 році.

В Україні ж заборона на куріння електронних цигарок у громадських місцях почала діяти з липня 2022 року.





