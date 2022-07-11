В Україні почала діяти заборона на куріння електронних цигарок у громадських місцях

Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно із законом, заборонено курити, вживати та використовувати тютюнові вироби, предмети, пов’язані з їхнім вживанням, трав’яні вироби для куріння, електронні цигарки, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту;

в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Окрім того, органи місцевого самоврядування отримали право встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

Скаргу на куріння у забороненому місці громадяни можуть подати в електронний спосіб через офіційний вебпортал Держпродспоживслужби, зокрема і з мобільного телефону.

Штраф за порушення для громадян передбачається у розмірі від 51 до 350 грн. У разі повторного за рік порушення – 170 – 340 грн.

Штрафи за порушення заборони на куріння для установ: звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн. Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.

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