В Україні почала діяти заборона на куріння електронних цигарок у громадських місцях
Із понеділка, 11 липня, в Україні заборонено курити електронні цигарки у громадських місцях, а також створювати "курилки" у приміщеннях підприємств
Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Згідно із законом, заборонено курити, вживати та використовувати тютюнові вироби, предмети, пов’язані з їхнім вживанням, трав’яні вироби для куріння, електронні цигарки, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту;
- в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Окрім того, органи місцевого самоврядування отримали право встановлювати додаткові вільні від куріння місця.
Скаргу на куріння у забороненому місці громадяни можуть подати в електронний спосіб через офіційний вебпортал Держпродспоживслужби, зокрема і з мобільного телефону.
Штраф за порушення для громадян передбачається у розмірі від 51 до 350 грн. У разі повторного за рік порушення – 170 – 340 грн.
Штрафи за порушення заборони на куріння для установ: звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн. Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.
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