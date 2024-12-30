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Ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси до Москви до березня 2025 року

Марія Науменко
30 грудня, 2024 понедiлок
13:44
Світ авіакомпанія El Al

Ключова ізраїльська авіакомпанія El Al оголосила про призупинення всіх польотів з Тель-Авіва до Москви до кінця березня 2025 року

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Це рішення було прийнято за результатами оцінки безпекової ситуації після того, як минулого тижня авіакомпанія зупинила рейси до Москви, зокрема через "події в повітряному просторі Росії". 

Йдеться про інцидент в Казахстані, де минулого тижня був збитий літак російськими засобами протиповітряної оборони.

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"Після проведення всебічної оцінки ситуації, El Al призупиняє всі свої операції на маршруті Тель-Авів-Москва до кінця зимового розкладу, - йдеться в заяві авіакомпанії. Рішення прийнято після триваючого діалогу з владою країни для розуміння ситуації".

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей. 

 

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

29 грудня стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).

Теги:
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Росія
Казахстан
Ізраїль
авіакатастрофа
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