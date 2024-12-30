Ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси до Москви до березня 2025 року

Про це повідомляє The Times of Israel.

Це рішення було прийнято за результатами оцінки безпекової ситуації після того, як минулого тижня авіакомпанія зупинила рейси до Москви, зокрема через "події в повітряному просторі Росії".

Йдеться про інцидент в Казахстані, де минулого тижня був збитий літак російськими засобами протиповітряної оборони.

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"Після проведення всебічної оцінки ситуації, El Al призупиняє всі свої операції на маршруті Тель-Авів-Москва до кінця зимового розкладу, - йдеться в заяві авіакомпанії. Рішення прийнято після триваючого діалогу з владою країни для розуміння ситуації".

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

29 грудня стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).