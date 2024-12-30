На Запорізькій АЕС окупанти не змогли відремонтувати обладнання, яке вони ж пошкодили

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Як зазначається, окупанти намагалися відремонтувати ними ж пошкоджений шунтуючий реактор ПЛ-750кВ "Дніпровська". Він підʼєднаний до однієї з повітряних ліній, яка забезпечує АЕС електроенергією для власних потреб з підконтрольної Україні території.

"Ремонт" реактора окупанти проводили ще з 23 листопада. Після цього вони двічі намагались включити його в роботу, але обидва рази реактор вимикався дією поздовжнього та поперечного диференціального захисту.

В Енергоатомі наголошують, що всі ці дії проводились окупантами без будь-якого погодження чи дозволу РДЦ української енергомережі, що є грубим порушенням нормативно-розпорядчої документації, впливає і може призводити до повної втрати живлення власних потреб АЕС з подальшим розвитком ядерної чи радіаційної аварії.

"Це вкотре свідчить про неспроможність окупантів не лише гарантувати безпечну експлуатацію обладнання та своєчасно виконувати його технічне обслуговування, а й про відсутність кваліфікованого персоналу для проведення ремонту", - наголосили в Енергоатомі.

Керівник Енергоатому Петро Котін заявив, що свідчення про деградацію обладнання ЗАЕС надходять майже щодня.

"Останній приклад також говорить про безлад, який триває в організації робіт на ЗАЕС. Загарбники перетворили її на військову базу, а за ядерну та радіаційну безпеку відповідають некомпетентні люди. Все це веде до неконтрольованих подій, які можуть мати значний вплив на безпеку АЕС", – зазначив Котін.