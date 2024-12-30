США нададуть Україні $15 млрд з доходів від заморожених активів РФ
У понеділок, 30 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Сполучені Штати Америки виділять Україні 15 мільярдів доларів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Відповідна угода була підписана між Міністерством фінансів України та Світовим банком.
За словами Шмигаля, кошти будуть виділені у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7.
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Очільник українського уряду зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні потреби в Україні.
"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", - наголосив він.
- 24 грудня Україна отримала від Сполучених Штатів перший транш, забезпечений доходами від російських заморожених активів, - $1 млрд.
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