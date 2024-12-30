У Білорусі стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років колонії за "наклеп на Лукашенка"
Мінський міський суд 30 грудня заочно засудив стендап-коміка Славу Комісаренка до шести років колонії загального режиму за "наклеп" і "образу Лукашенка"
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
30 грудня в Мінському міському суді заочно засудили стендап-коміка, уродженця Білорусі Славу Комісаренка. Суддя Анастасія Папко ухвалила рішення про шість років колонії загального режиму. Його справу розглядали на трьох засіданнях.
В’ячеславу інкримінували "наклеп на Лукашенка" (ч. 2 ст. 367 КК), "образу Лукашенка" (ч. 1 ст. 368 КК) та "розпалювання іншої соціальної ворожнечі" (ч. 1 ст. 130 КК). Підставою для кримінальної справи стали його стендапи зі згадуванням Лукашенка.
У січні 2022 року комік був оголошений у розшук і змушений був покинути Росію, де проживав останні роки. Комісаренко неодноразово говорив про фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року в Білорусі та засуджував насильство з боку силовиків.
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