Очільник Мінфіну Марченко розповів, чому влада підвищила податки та чи планує зробити це знову у 2025 році

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, наразі 26% ВВП іде на оборону. Тому рішення про підвищення податків Марченко назвав вимушеним.

"У цих умовах у нас немає іншого виходу, крім як пошук балансів. Це було вимушене болюче рішення, воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, мене як міністра фінансів лише частково задовольнив. Ключовим завданням було вирівняти баланс між потребами Збройних Сил України й нашими можливостями", — сказав чиновник.

Міністр пояснив, що через обмеження на внутрішні запозичення основним джерелом фінансування армії залишаються податки.

"У цьому році інших джерел, ніж фінансувати наші Збройні Сили коштом податків, у нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають певні обмеження, тобто ми не можемо нескінченно роздувати запозичення. Нам треба було спиратися на якусь стабільну базу", - висловився Марченко.

При цьому він переконаний, що громадяни й бізнес розуміють неминучість підвищення податків в умовах повномасштабної війни.

"Спілкуючись із представниками бізнесу та громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношею, зважаючи на те, що кожна їхня гривня піде на Збройні Сили. Це важливо. Ці кошти підуть на фінансування армії", - наголосив міністр.

Водночас він запевнив, що уряд не планує нових підвищень у наступному році.

"На наступний рік, на цей час, ми не плануємо йти з пропозиціями щодо збільшення податків. У нас немає таких планів. Ми б воліли уникнути цих кроків у найближчій перспективі, адже розуміємо, що це досить болюче для бізнесу та громадян, які намагаються вижити у складних умовах", – резюмував очільник Мінфіну.

Що відомо про закон про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д), а 28 листопада президент Зеленський підписав його.

Згідно з дослідженням Опендатабот, в Україні почали масово закриватися ФОПи: станом на 17 грудня 24 497 підприємців уже припинили роботу.