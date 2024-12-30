Закулісся святкової логістики: як працює склад EVA.UA, щоб доставляти замовлення швидко

Цей склад – один із трьох, що обробляють онлайн-замовлення. Ще п’ять інших забезпечують товаром понад 1100 магазинів мережі EVA. Загальна площа розподільчих центрів компанії – близько 120 тис. кв. м., але буде рости. У Львові, поряд з існуючим, вже будують новий склад інтернет-магазину на 9000 кв. м.

Якщо для відправки в магазин мережі весь товар необхідно просто зібрати в ящики та скласти на палету, то кожне інтернет-замовлення необхідно спакувати та відправити для окремого клієнта. Саме тому для напряму e-com потрібні окремі склади.

Останнім часом EVA.UA отримує близько 20 000 замовлень на добу, але в пікові моменти, як Чорна п’ятниця, буває і до 55 000. Асортимент інтернет-магазину вже - біля 140 тис. SKU, значно більше, ніж у роздрібній мережі, а наступного року він може сягнути 180 тисяч.

Інформацію про замовлення співробітники отримують на термінали збору даних і починають його збирати. Всі товари на складі розділені по категоріям, можуть зберігатись на різних рівнях. Зона відбору поділена на декілька частин, і кожен спеціаліст відповідає за свою. Потрібні товари збираються у ящики та відправляються в зону розкладки товарів по замовленнях. Вони надходять «хвилями», десь по 70 замовлень у хвилі.

З зони розкладки товарів добре видно майже всю територію складу. Наприклад, трирівневий конвеєр, по якому сформовані посилки спускаються у зону контролю (він може надавати пріоритет і ті замовлення, які треба обробити швидше, їдуть в першу чергу). Або робот, який групує замовлення і дозволяє збирати замовлення з декількох ящиків. Раніше цю роботу виконували по 2 людини на кожній зміні.

В зоні контролю співробітники перевіряють замовлення та пакують його в коробки. Штрихкоди на коробки наносяться автоматично, після чого посилки сортуються на спеціальній лінії і формуються у палети за типами доставки.

Отримати замовлення можна в одній із точок видачі, розташованих в магазинах EVA, або у відділеннях Нової пошти чи Укрпошти. Також EVA має власну кур’єрську службу у Києві, Львові та Дніпрі.

Середній час виконання інтернет-замовлення наразі складає близько 1,8 дня, та це не межа. В планах компанії – доставляти більшість посилок вже на наступний день, а в містах, де є склади – просто в день замовлення.



