Розвідувальні дрони РФ можуть залітати у глибокий тил ЗСУ: ISW назвав основні потреби України

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними Королівського інституту об’єднаних збройних сил США, Україні довелося скоротити запаси ЗРК, що дозволило російським безпілотникам-розвідникам вільніше літати в український тил, зокрема над Харковом.

Це змусило Україну все частіше приймати складні рішення між розгортанням протиповітряної оборони для прикриття критичної інфраструктури в тилових районах або на передовій, як оцінювало ISW.

"Російські війська проводять широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі міста та використовують плануючі бомби, щоб забезпечити російський наземний маневр в області", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що українським силам потрібні ракети-перехоплювачі із Заходу, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники як у тилу, так і на передовій у великих масштабах.