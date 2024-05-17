Розвідувальні дрони РФ можуть залітати у глибокий тил ЗСУ: ISW назвав основні потреби України
Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу через відсутність в Україні достатньої кількості ППО
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За даними Королівського інституту об’єднаних збройних сил США, Україні довелося скоротити запаси ЗРК, що дозволило російським безпілотникам-розвідникам вільніше літати в український тил, зокрема над Харковом.
Це змусило Україну все частіше приймати складні рішення між розгортанням протиповітряної оборони для прикриття критичної інфраструктури в тилових районах або на передовій, як оцінювало ISW.
"Російські війська проводять широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі міста та використовують плануючі бомби, щоб забезпечити російський наземний маневр в області", - йдеться у повідомленні.
Аналітики вважають, що українським силам потрібні ракети-перехоплювачі із Заходу, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники як у тилу, так і на передовій у великих масштабах.
- Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.
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