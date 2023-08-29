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У Патріаршому соборі попрощалися із загиблим на Житомирщині пілотом Джусом

29 серпня, 2023 вiвторок
11:18
Суспільство прощання з Андрієм Пільщиковим, позивний Джус

29 серпня у Києві відбулося прощання із загиблим військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний Джус, який був одним із "Привидів Києва"

Про це розповів з місця події кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Андрій Пільщиков загинув 25 серпня унаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині.

З льотчиком попрощалися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

прощання з Андрієм Пільщиковим, позивний Джуспрощання з Андрієм Пільщиковим, позивний Джуспрощання з Андрієм Пільщиковим, позивний Джус

Фото: Дмитро Дідора

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

У п'ятницю, 25 серпня, у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив. що рік тому у США загиблий пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня наголосив, що Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав українське вільне небо.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області 25 серпня, у якій загинули три українські пілоти.

Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року, загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам надали посмертні військові звання.  

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