"У пеклі ви будете". Зник священик з Петербургу, що відкрито засуджував російських окупантів
В місті Санкт-Петербург (РФ) адвокат не може знайти священика Іоана Курмоярова, заарештованого у справі про "фейки" стосовно російської армії
Про це сьогодні, 11 червня 2022 року, повідомив його адвокат Леонід Крикун, передає російський правозахисний портал "ОВД-Инфо".
10 червня Крикун прийшов до СІЗО-1 "Хрести-2" на зустріч із підзахисним, але співробітники бюро перепусток повідомили, що Курмоярова у слідчому ізоляторі немає. Співробітники СІЗО-6 "Горєлове" теж сказали, що священик до них не надходив. Адвокату порекомендували звернутися до ІТТ, але й там Курмоярова не виявилося.
Читайте і дивіться також: "Мрії збуваються": ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"
Раніше слідчий Лужецький казав Крикуну, що "попри всі його зусилля, отець Іоан провину визнавати не хоче", й попросив адвоката "попрацювати" з ним, пообіцявши вписати у справу пом'якшувальні обставини.
Суд із обрання запобіжного заходу священикові проходив без захисника.
Підставою для кримінального переслідування Курмоярова став його нещодавній виступ на YouTube, де він засуджує вторгнення до України.
"Не будете ви ні в якому раю. У пеклі ви будете, ось і все. Ви самі обрали це пекло", - звернувся Іоан Курмояров до окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе