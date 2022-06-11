"У пеклі ви будете". Зник священик з Петербургу, що відкрито засуджував російських окупантів

Про це сьогодні, 11 червня 2022 року, повідомив його адвокат Леонід Крикун, передає російський правозахисний портал "ОВД-Инфо".

10 червня Крикун прийшов до СІЗО-1 "Хрести-2" на зустріч із підзахисним, але співробітники бюро перепусток повідомили, що Курмоярова у слідчому ізоляторі немає. Співробітники СІЗО-6 "Горєлове" теж сказали, що священик до них не надходив. Адвокату порекомендували звернутися до ІТТ, але й там Курмоярова не виявилося.

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Раніше слідчий Лужецький казав Крикуну, що "попри всі його зусилля, отець Іоан провину визнавати не хоче", й попросив адвоката "попрацювати" з ним, пообіцявши вписати у справу пом'якшувальні обставини.

Суд із обрання запобіжного заходу священикові проходив без захисника.

Підставою для кримінального переслідування Курмоярова став його нещодавній виступ на YouTube, де він засуджує вторгнення до України.

"Не будете ви ні в якому раю. У пеклі ви будете, ось і все. Ви самі обрали це пекло", - звернувся Іоан Курмояров до окупантів.

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