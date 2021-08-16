У Пенсійному фонді спростували інформацію про зміну порядку виплат пенсій з 1 вересня
Укрпошта з 1 вересня продовжить здійснювати доставку пенсій за бажанням пенсіонера
Про це у Facebook повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
Згідно з повідомленням, останнім часом поширюються необґрунтовані повідомлення щодо масового переведення з 1 вересня 2021 року одержувачів пенсій на обслуговування до банків. Однак, зауважили у ПФУ, порядок виплати пенсій з 1 вересня 2021 року не зміниться.
У пресслужбі нагадали, що наразі є два способи виплати пенсії: за зазначеним у заяві місцем фактиіного проживання пенсіонера у межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків.
При цьому пенсію з доставкою за місцем проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв'язку - Укрпошта. Крім того, уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки. Пенсіонер сам може обрати спосіб виплати пенсії.
Відтак, зазначили у пресслужбі, після 1 вересня пенсіонери за бажанням зможуть отримувати пенсії через Укрпошту з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від віку, стану здоров'я або потреби у постійному сторонньому догляді. Оплату доставки при цьому продовжить здійснювати Пенсійний фонд.
Водночас, Кабмін передбачив проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 1 січня 2023 року. До цього часу Укрпошта продовжить здійснювати доставку пенсій.
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