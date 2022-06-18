У Пентагоні підтвердили, що російський буксир "Василий Бех" було знищено ракетою Harpoon, - журналіст WP
Джерела у міноборони США підтвердили, що російський буксир "Василий Бех" було знищено у Чорному морі ракетою Harpoon
Про це повідомив журналіст The Washington Post Ден Ламот у twitter.
"Українські війська вдарили принаймні однією ракетою Harpoon по російському морському буксиру, повідомляє міноборони США, що підтверджує українські заяви. За словами чиновника, ракети в Україну постачалися не Сполученими Штатами, але вони - американського виробництва", - написав Ламот.
- 17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.
- Пізніше підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження.
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