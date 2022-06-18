Про це повідомив журналіст The Washington Post Ден Ламот у twitter.

"Українські війська вдарили принаймні однією ракетою Harpoon по російському морському буксиру, повідомляє міноборони США, що підтверджує українські заяви. За словами чиновника, ракети в Україну постачалися не Сполученими Штатами, але вони - американського виробництва", - написав Ламот.

17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.

Пізніше підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb