Про це "Голосу Америки" заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, навчання українських танкістів розпочнуться "протягом наступного тижня чи близько того".

За даними виокопоставленого джерела видання, близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини для навчання на американських танках.

Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Представники Пентагону заявляють, що ще одна партія бронетехніки у кількості 31 танка M1A1 Abrams проходить ремонт у Сполучених Штатах та буде доставлена до України до осені.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати танками, як маневрувати ними у бою та обслуговувати цю техніку.

За словами співрозмовника видання, структура курсу буде аналогічна до попередньої американської програми навчання роботі на броньованих бойових машинах Bradley та Stryker, які були надані Україні на початку цього року.