Про це повідомили в МЗС РФ.

Як заявили в російському дипломатичному відомстві, серед тих, хто потрапив до "чорного списку", - "високопосадовці, бізнесмени, активісти численних пробандерівських організацій, медіа- і фінансових структур".

Зокрема, під санкції потрапили онук лідера українських націоналістів Степана Бандери журналіст Стефан Бандера, актор Джим Керрі, авторка бестселера "Оповідь служниці" Маргарет Етвуд та інші.

Цим громадянам Канади заборонено в'їзд до Росії. В МЗС РФ також заявили, що санкції було запроваджено у відповідь на аналогічну практику влади Канади.

Раніше, 11 листопада, міністерство закордонних справ Росії оголосило про поповнення "чорного списку" людей, яким заборонений в’їзд на територію, 200 громадянами США.

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