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Оновлено

Кандидатом від республіканців на пост спікера палати представників США став Майк Джонсон

25 жовтня, 2023 середа
05:15
Світ

Республіканці палати представників США обрали Майка Джонсона наступним кандидатом на посаду спікера

Про це повідомляє CNN.

Кандидатом від Республіканської партії США на пост спікера палати представників шляхом таємного голосування було обрано Майка Джонсона.

Наступним етапом республіканці проведуть поіменне голосування за зачиненими дверима, де Джонсон має набрати 217 голосів, щоб затвердити свою кандидатуру від партії.

Нагадаємо, що до другого туру голосування республіканці перейшли з такими представниками партії:

  • Байрон Дональдс із Флориди, другий термін член ультраправої фракції Свободи;
  • Марк Грін з Теннессі, голова Комітету з внутрішньої безпеки палати представників;
  • Майк Джонсон з Луїзіани, віцеголова республіканської конференції палати представників;
  • Роджер Вільямс з Техасу, голова комітету малого бізнесу палати представників.

Кандидатура республіканців на пост спікера палати представників США

  • 25 жовтня конгресмен Том Еммер, якого республіканська партія США обрала новим кандидатом на посаду спікера палати представників, відмовився від участі у боротьбі за посаду за кілька годин після висунення кандидатури.
  • Речник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що факт того, що республіканці не можуть об'єднатись навколо одного кандидата у спікери палати представників, затримує пропозицію президента США Джо Байдена про додаткові $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України.
  • Кевін Герн з Оклахоми, який висував свою кандидатуру як член палати представників США на пост спікера, зняв свою кандидатуру. Голова республіканської конференції палати представників США Еліз Стефанік повідомила, що член Республіканської партії від Теннессі Чак Флейшманн вибув у першому турі голосування за кандидатуру спікера палати представників.
республіканці
США
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