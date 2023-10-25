Кандидатом від республіканців на пост спікера палати представників США став Майк Джонсон

Про це повідомляє CNN.

Кандидатом від Республіканської партії США на пост спікера палати представників шляхом таємного голосування було обрано Майка Джонсона.

Наступним етапом республіканці проведуть поіменне голосування за зачиненими дверима, де Джонсон має набрати 217 голосів, щоб затвердити свою кандидатуру від партії.

Нагадаємо, що до другого туру голосування республіканці перейшли з такими представниками партії:

Байрон Дональдс із Флориди, другий термін член ультраправої фракції Свободи;

Марк Грін з Теннессі, голова Комітету з внутрішньої безпеки палати представників;

Майк Джонсон з Луїзіани, віцеголова республіканської конференції палати представників;

Роджер Вільямс з Техасу, голова комітету малого бізнесу палати представників.

Кандидатура республіканців на пост спікера палати представників США