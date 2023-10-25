Ще один член палати представників США відмовився від боротьби за посаду спікера
Кевін Герн з Оклахоми, який висував свою кандидатуру як член палати представників США на пост спікера, зняв свою кандидатуру
Про це повідомляє CNN.
Член палати представників Кевін Герн відмовився від участі у перегонах за посаду спікера.
"Я хочу, щоб усі знали, що ці перегони дійшли до того, що вони стали божевільними. Зараз йдеться більше про людей, ніж мало б бути. Мова повинна йти про Америку та її велич", - сказав він.
Він зазначив, що наразі підтримує члена палати представників Майка Джонсона.
"Я думаю, з нього вийде чудовий оратор", - додав Герн.
- 25 жовтня конгресмен Том Еммер, якого республіканська партія США обрала новим кандидатом на посаду спікера палати представників, відмовився від участі у боротьбі за посаду за кілька годин після висунення кандидатури.
- Речник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що факт того, що республіканці не можуть об'єднатись навколо одного кандидата у спікери палати представників, затримує пропозицію президента США Джо Байдена про додаткові $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України.
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