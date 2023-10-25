Ще один член палати представників США відмовився від боротьби за посаду спікера

Про це повідомляє CNN.

Член палати представників Кевін Герн відмовився від участі у перегонах за посаду спікера.

"Я хочу, щоб усі знали, що ці перегони дійшли до того, що вони стали божевільними. Зараз йдеться більше про людей, ніж мало б бути. Мова повинна йти про Америку та її велич", - сказав він.

Він зазначив, що наразі підтримує члена палати представників Майка Джонсона.

"Я думаю, з нього вийде чудовий оратор", - додав Герн.