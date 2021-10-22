У першу добу нових правил перевезення Укрзалізниця не пустила у потяги 175 пасажирів без COVID-документів

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Станом на 9:00 22 жовтня 2021 року через відсутність належних документів не допущено до поїздів 175 пасажирів. Для врегулювання ситуації до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що з 21 жовтня крім квитка на поїзд та документа, який посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою сертифікат про отримання однієї або двох вакцин від COVID-19 або негативний результат тестування, який чинний 72 години станом на час посадки у поїзд.



Зазначається, що у разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Харкові Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. У разі отримання негативного результату пасажири зможуть сісти на поїзд. Вартість тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, становить 350 грн.



За даними пресслужби, від 21 жовтня було зроблено понад 1500 таких тестів, з яких 30 виявилася позитивними.

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