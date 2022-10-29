Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон розповіла в ефірі телеканалу Еспресо.

"Не торгувати з Росією – це одне, але отримувати газ з Азербайджану, Катару та Алжиру теж не набагато краще. Тож наразі ми маємо замінити частину нашого газу викопним газом від інших постачальників. У перспективі ми б хотіли перейти на водень", - сказала вона.

Віола фон Крамон розповіла, що наразі Німеччина разом із Канадою розпочали проєкт з переведення енергій з вітрових електростанцій на водень, однак для його втілення потрібен час.

"Канцлер разом із нашим міністром енергетики Робертом Хабеком їздили до Канади, щоб підписати з канадцями угоду про будівництво вітрових електростанцій, а потім переведення цієї енергії на водень, який передаватимуть Європі. Це, звичайно, хороший проєкт, але на його втілення потрібен час. Розробка, планування, технологія як така не на високому рівні, щоб можна було використовувати відразу", - додала вона.

Уряд Німеччини висловив сумніви щодо неушкодженості другої труби газопроводу "Північний потік - 2" після витоків газу у вересні цього року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb