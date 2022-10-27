Про це повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що влада Німеччини, попри заяви Росії, не впевнена в тому, що одна з двох труб газопроводу "Північний потік - 2" неушкоджена після вересневих вибухів.

"Дуже ймовірно, що акт саботажу з сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна доступність більше не забезпечується", - завив уряд Німеччини.

Зазначають також, що "Північний потік - 2" так і не отримав необхідної сертифікації, оскільки цей процес був призупинений Німеччиною після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Через це газопровід не може експлуатувати.

На думку члена парламенту Еріка Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що "питання постачання газу через "Північний потік" вирішене терактами. Його партія виступає за введення в експлуатацію "Північного потоку - 2" і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.

Наприкінці вересня в газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" було виявлено чотири витоки газу після вибухів біля острова Борнхольм у Балтійському морі. Два з них були в економічних зонах Данії та Швеції. На момент вибуху трубопроводи не працювали, але містили газ. Згодом під час розслідування причинами вибухів назвали диверсію з, імовірно, боку Росії.

Кілька тижнів тому президент РФ Володимир Путін запропонував поставляти газ через ділянку "Північного потоку - 2", яка все ще працює. Вона, за його словами, не була пошкоджена настільки, щоб не було можливості її використовувати.

"Треба лише закрити кран", — сказав він під час Російського енергетичного тижня в Москві.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

1 жовтня повідомили про те, що тиск у трубі стабілізували. Також стало відомо про те, що витоки газу припинилися з обох газопроводів.

3 жовтня повторні витоки газу з "Північного потоку -2" зафіксувала берегова охорона Швеції. Уже 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.

5 жовтня Росія висловила сподівання, що її долучать до розслідування вибухів на газопроводі.

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

10 жовтня своє розслідування також розпочала Німеччина.

14 жовтня стало відомо, що Швеція, Данія та Німеччина не створюватимуть спільну слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі "Північний потік".