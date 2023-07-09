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У Перу запровадили надзвичайний стан через спалах рідкісної хвороби

9 липня, 2023 неділя
16:57
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Влада Перу запровадила 90-денний надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я у зв'язку з різким спалахом синдрому Гієна-Барре серед населення

Про це інформує Xinhua.

Так у Перу зафіксували 165 випадків Гієна-Барре, з яких чотири були летальними. 

У зв'язку з цим в офіційній газеті El Peruano було опубліковано указ, який детально описує план дій на випадок захворюваності. Він має на меті покращити догляд за пацієнтами в медзакладах, посилити контроль за випадками та підготувати інформаційні матеріали для населення та медперсоналу. Загалом на це було витрачено 12,12 млн солей (3,3 млн доларів).

Серед цих заходів було зокрема придбання внутрішньовенного імуноглобуліну та людського альбуміну. Також до заходів входила спеціалізована діагностика біологічних агентів, пов'язаних із синдромом Гієна-Барре, та допоміжний авіатранспорт для пацієнтів в екстреному чи критичному стані.

Міністр охорони здоров'я Перу Сезар Васкес звернувся до Ради міністрів із проханням оголосити надзвичайний стан у середу ввечері. Він зазначив, що "якщо кількість випадків зросте, може виникнути нестача імуноглобуліну". 

В указі ж своєю чергою зазначили, що сплеск випадків рідкісної хвороби за короткий час "негативно впливає на безперервність надання медичних послуг, оскільки недостатньо стратегічних ресурсів, щоб реагувати на обсяг і складність випадків у медичних закладах".

Довідково. Синдром Гієна-Барре - це рідкісне захворювання, під час якого імунна система організму атакує частину периферичної нервової системи. Цьогоріч щонайменше 18 із 24 департаментів Перу повідомили про принаймні один випадок захворювання на Гієна-Барре.

  • 27 травня поліція по боротьбі з наркотиками Перу вилучила 58 кілограмових пакунків кокаїну із зображенням нацистського прапора на зовнішній стороні та написом Гітлер.
Здоров'я
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