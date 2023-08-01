У Петербурзі чоловік підпалив двері військкомату: стверджує, що його підбурили у ФСБ
У Санкт-Петербурзі чоловік протаранив ворота на подвір'я військкомату машиною і намагався спалити його. Він стверджує, що на це його спонукала російська ФСБ
Про це повідомляє "Фонтанка".
Видання з посиланням на очевидців повідомляє, що ввечері на вулиці Чайковського, 55 чоловік намагався підпалити військкомат, а потім протаранив ворота у двір на машині "ВАЗ". Військкомат оточила поліція, яка перевіряла, чи є в машині бомба.
Було затримано водія авто "ВАЗ". Його психічний стан "викликає питання", стверджує "Фонтанка".
З'ясувалося, що це раніше не судимий уродженець Ленінграда 53 років, який живе з матір'ю за десять кілометрів від військкомату. Він стверджує, що два тижні тому з ним у WhatsApp зв'язався невідомий, який представився співробітником ФСБ. Йому запропонували "провести акцію", щоб отримати доступ до документів, які нібито, за його словами, надсилаються в Україну з військкомату.
"Фонтанка" стверджує, що дерев'яні двері військкомату не встигли отримати серйозних пошкоджень.
Телеграм-канал "Mash" опублікував відео інциденту. На ньому видно, що одні перехожі намагались зупинити чоловіка, а інші – знімали все не камери телефонів.
- Нагадаємо, напередодні в окупованому місті Феодосія, що в Криму, затримали 51-річну вчительку російської літератури, яка нібито кинула коктейль Молотова у військовий комісаріат.
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