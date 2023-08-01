Про це повідомляє "Фонтанка".

Видання з посиланням на очевидців повідомляє, що ввечері на вулиці Чайковського, 55 чоловік намагався підпалити військкомат, а потім протаранив ворота у двір на машині "ВАЗ". Військкомат оточила поліція, яка перевіряла, чи є в машині бомба.

Було затримано водія авто "ВАЗ". Його психічний стан "викликає питання", стверджує "Фонтанка".

З'ясувалося, що це раніше не судимий уродженець Ленінграда 53 років, який живе з матір'ю за десять кілометрів від військкомату. Він стверджує, що два тижні тому з ним у WhatsApp зв'язався невідомий, який представився співробітником ФСБ. Йому запропонували "провести акцію", щоб отримати доступ до документів, які нібито, за його словами, надсилаються в Україну з військкомату.

"Фонтанка" стверджує, що дерев'яні двері військкомату не встигли отримати серйозних пошкоджень.

Телеграм-канал "Mash" опублікував відео інциденту. На ньому видно, що одні перехожі намагались зупинити чоловіка, а інші – знімали все не камери телефонів.