Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь" та міський голова Іван Федоров

"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі", - пише Федоров у телеграм.

За попередньою інформацією, у під'їзді місцевого очільника "департаменту культури й спорту" Андрія Бойка пролунав вибух.

Видання "Ріа-Мелітополь" з посиланням на ЗМІ окупантів пише, що Бойко "контужений" та перебуває в лікарні.

Близько восьмої ранку в ефірі парламентського телеканалу "Рада" Федоров повідомляв про підрив автомобіля з колаборантом на вулиці Інтеркультурній. Однак не підтвердив цю інформацію.

"Варто зазначити, що Бойко займався терором наших дітей на тимчасово окупованій території. Маємо надію, що він більше ніколи не зможе цього зробити", - сказав мер.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України викрила понад 700 людей, яких підозрюють у колабораціонізмі. Станом на 10 листопада до суду вже скеровано 265 проваджень за підозрою 268 осіб.

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