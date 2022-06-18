Про це написав у телеграмі український журналіст Роман Цимбалюк.

Відомо, що подія трапилася минулого тижня.

"Санаторії Міноборони у Підмосков'ї переповнені пораненими російськими військовими. В одному з них після появи заяви керівництва про те, що "ми вас відправимо назад воювати в Україну" - десятки військових розкрили вени.

НП сталася минулого тижня.

Можна привітати цих військових із першим правильним кроком у їхньому житті", - написав Цимбалюк.

У перехопленій розмові рашист в тимчасово окупованому Ізюмі жаліється батьку, як намагається уникнути участі у бойових діях і про те, як їх не відпускають додому. Утім нещодавно йому пощастило - отримав місце водія КамАЗу.

Російські військові не хочуть наступати через великі втрати та недовіру до командирів.

Нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.

Внаслідок постійних поразок окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться коригувати плани вторгнення до України кожні 30 днів.

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