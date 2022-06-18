У Підмосков'ї зі страху перед повторним відряджанням на фронт поранені рашисти порізали вени, - журналіст Цимбалюк
Після заяви керівництва РФ про відряджання на фронт поранені рашисти у санаторії Міноборони у Підмосков'ї порізали вени
Про це написав у телеграмі український журналіст Роман Цимбалюк.
Відомо, що подія трапилася минулого тижня.
"Санаторії Міноборони у Підмосков'ї переповнені пораненими російськими військовими. В одному з них після появи заяви керівництва про те, що "ми вас відправимо назад воювати в Україну" - десятки військових розкрили вени.
НП сталася минулого тижня.
Можна привітати цих військових із першим правильним кроком у їхньому житті", - написав Цимбалюк.
- У перехопленій розмові рашист в тимчасово окупованому Ізюмі жаліється батьку, як намагається уникнути участі у бойових діях і про те, як їх не відпускають додому. Утім нещодавно йому пощастило - отримав місце водія КамАЗу.
- Російські військові не хочуть наступати через великі втрати та недовіру до командирів.
- Нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.
- Внаслідок постійних поразок окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться коригувати плани вторгнення до України кожні 30 днів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе