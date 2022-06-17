"Краще на КАМАЗі, ніж в окопах": окупант у перехопленій розмові пожалівся, що не хоче воювати
У перехопленій розмові рашист в тимчасово окупованому Ізюмі жаліється батьку, як намагається уникнути участі у бойових діях і про те, як їх не відпускають додому. Утім нещодавно йому пощастило - отримав місце водія КАМАЗу
Про це інформує у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Я зараз в "тилу", на КАМАЗі, у взводі немає водіїв, то довелося сісти. Краще на КАМАЗі тут, ніж там в окопах сидіти", - розповідає рашист.
Коли повернеться додому не знає, найближчим часом ніхто додому не поїде: "Там командир збирав, типу взагалі на пів року. Приїжджаємо, два тижні відпочиваємо і знову на пів року уйо… (відбуваємо). Відмовну писав, у "відмову" йшов – зі списку прибрали. 36 людей поїхало, мене залишили – зі списку викинули".
Підрозділ російського окупанта несе втрати: "6 "відмовників". А інші "трьохсоті". Один важкий. Там ніхто не знає про нього. На міну наїхав, ногу відірвало. За нього не знаю - вижив чи ні".
- Російські військові не хочуть наступати через великі втрати та недовіру до командирів.
- Нещодавно Служба Безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, в телефонних розмовах називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.
- Внаслідок постійних поразок окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться коригувати плани вторгнення до України кожні 30 днів.
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