У підвалах Херсона перебуває 58 дітей, - Денісова
Омбудсвумен України вимагає евакуації з Херсонської області 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.
Вона розповіла, що 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування більше місяця переховуються у підвалі місцевої церкви. З них 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року, решта – молодші 4 років, в тому числі діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.
"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд", - написала Уповноважена з прав людини Верховної Ради України.
Людмила Денісова просить усіх, хто може надати сприяння у переведенні цих дітей до безпечного регіону України, не залишатися осторонь та здійснити всі залежні від вас заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору, щоб малеча нарешті опинилася у безпеці.
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