У Південній Кореї з 2027 року планують заборонити споживання собачого м’яса

Про це повідомляє Yonhap.

Передбачуваний законопроєкт спрямований на заборону різання, розповсюдження та продаж собачого м’яса, починаючи з 2027 року.

"Настав час нашому суспільству покласти край споживанню собачого м’яса, враховуючи зростання популяції домашніх тварин, підвищену обізнаність і міжнародну присутність нашої країни. Цього року ми будемо наполягати на спеціальному законопроекті про припинення споживання собачого м’яса", — сказав депутат від керівної партії "PPP" Ю Ей-донг.

Уряд також планує мотивувати працівників галузі переходити на іншу роботу або закривати свій бізнес, пропонуючи фінансові стимули. Однак заходи підтримки будуть обмежені лише тими, хто звітує перед місцевою владою та подає план впровадження.

Згідно зі статистикою уряду країни, існує близько 1150 собачих ферм, 34 м’ясних підприємства, 219 дистриб’юторів і приблизно 1600 ресторанів, які продають їжу, виготовлену з собачого м’яса.

На додаток до законопроєкту, "PPP" планує виправити закон про тваринницьку промисловість і переконатися, що собаки не класифікуються як худоба.

Водночас на нараді йшлося і про заходи щодо покращення системи лікування домашніх тварин у країні.

Сторони домовилися підвищити прозорість інформації про медичні послуги, доступні для домашніх тварин, а також вдосконалити медичні системи для тварин, такі як страхування домашніх тварин і система дистанційного лікування.

Того ж дня група людей, які працюють у собачому м’ясному секторі, влаштувала демонстрацію перед парламентом, різко критикуючи поштовх з боку уряду та законодавців як загрозу для їхнього існування.

"Відсьогодні ми будемо боротися до самого кінця. Ми будемо ризикувати власним життям, щоб боротися до кінця за наше виживання, нашу сім'ю і наше майбутнє", - сказав один з учасників демонстрації.